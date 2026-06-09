Никакой Турции. Рома определилась с ценой и покупателями на Довбика

Итальянская «Рома» определила приоритеты в отношении украинского нападающего Артема Довбика.

Ранее сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» сделал официальное предложение по форварду сборной Украины в размере 10 млн евро. Источник сообщает, что руководство римского клуба не восприняло его всерьез, поскольку в прошлом году уже отклонило запрос «Вильярреала» по украинцу на 20 млн евро. «Волки» не хотят вести переговоры о суммах, которые могут принести им убытки, учитывая, что Довбика покупали у «Жироны» два года назад за 40 млн.

С учетом «амортизации» римляне сейчас оценивают игрока в 18,33 млн евро. У клуба уже есть соответствующие предложения из Англии и Испании, которые в настоящее время рассматриваются.

Что касается перспектив Довбика в «Роме», то инсайдеры сообщают, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини не видит украинца в своих тактических построениях. Учитывая высокую зарплату футболиста (около 5,5 млн евро в год), клуб решил продать его летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.