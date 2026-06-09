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  4. Турецкий клуб выдвинул ультиматум по вингеру сборной Украины
Турция
09 июня 2026, 19:17 |
1260
0

Турецкий клуб выдвинул ультиматум по вингеру сборной Украины

Бронзовый призер Суперлиги установил крайний срок для переговоров с Жироной

09 июня 2026, 19:17 |
1260
0
Турецкий клуб выдвинул ультиматум по вингеру сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Руководство турецкого «Трабзонспора» установило крайний срок для подписания контракта с вингером испанской «Жироны» и сборной Украины Виктором Цыганковым.

Как сообщает известный местный журналист Юнус Эмре Сел, представители бронзового призера чемпионата Турции устали от затяжных переговоров и готовы окончательно отказаться от идеи трансфера. По его словам, на прошлой неделе «Трабзонспор» безуспешно пытался убедить «Жирону» снизить свои финансовые требования по компенсации за украинца до 10 миллионов евро. С самим игроком было достигнуто предварительное соглашение, он якобы не против переехать в Турцию.

Инсайдер отмечает, что турецкий клуб хочет закрыть этот трансфер до конца недели и уже выставил испанцам своеобразный ультиматум. Цыганков для турок является приоритетом, его очень хочет видеть в команде главный тренер Фатих Текке. Однако, если в ближайшие несколько дней не удастся договориться об условиях его перехода, то «Трабзонспор» откажется от дальнейших переговоров и переключится на альтернативные варианты. В частности, клуб рассматривает возможность подписания вингера аргентинского «Эстудиантеса» Тиаго Паласиоса.

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Андрей Плыгун Источник: YouTube
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