Бывший футболист возглавил молодежную команду Кривбасса

Бывший форвард Роман Дебелко стал новым тренером криворожского «Кривбасса» U-19.

Помощниками Романа в молодежной команде станут Юрий Штурко и Юрий Мукан, которые имеют опыт работы в академии «Кривбасса».

«Желаем тренерскому штабу успехов, побед и развития вместе с нашими юными талантами», – написала пресс-служба.

В 2025 году Дебелко завершил профессиональную карьеру футболиста, но надолго без работы не остался: Роман присоединился к академии «Кривбасса» и возглавил команду U-17.

Ранее мы сообщали, что Дебелко сменит испанца Антони Маскаро на должности тренера молодежной команды.