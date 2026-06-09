Бывший футболист возглавил молодежную команду Кривбасса
Новый этап в жизни Романа Дебелко
Бывший форвард Роман Дебелко стал новым тренером криворожского «Кривбасса» U-19.
Помощниками Романа в молодежной команде станут Юрий Штурко и Юрий Мукан, которые имеют опыт работы в академии «Кривбасса».
«Желаем тренерскому штабу успехов, побед и развития вместе с нашими юными талантами», – написала пресс-служба.
В 2025 году Дебелко завершил профессиональную карьеру футболиста, но надолго без работы не остался: Роман присоединился к академии «Кривбасса» и возглавил команду U-17.
Ранее мы сообщали, что Дебелко сменит испанца Антони Маскаро на должности тренера молодежной команды.
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