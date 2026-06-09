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Молодежные турниры
09 июня 2026, 17:21 | Обновлено 09 июня 2026, 17:24
115
0

Бывший футболист возглавил молодежную команду Кривбасса

Новый этап в жизни Романа Дебелко

09 июня 2026, 17:21 | Обновлено 09 июня 2026, 17:24
115
0
Бывший футболист возглавил молодежную команду Кривбасса
ФК Кривбасс. Роман Дебелко
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Бывший форвард Роман Дебелко стал новым тренером криворожского «Кривбасса» U-19.

Помощниками Романа в молодежной команде станут Юрий Штурко и Юрий Мукан, которые имеют опыт работы в академии «Кривбасса».

«Желаем тренерскому штабу успехов, побед и развития вместе с нашими юными талантами», – написала пресс-служба.

В 2025 году Дебелко завершил профессиональную карьеру футболиста, но надолго без работы не остался: Роман присоединился к академии «Кривбасса» и возглавил команду U-17.

Ранее мы сообщали, что Дебелко сменит испанца Антони Маскаро на должности тренера молодежной команды.

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Роман Дебелко Кривбасс Кривой Рог Кривбасс Кривой Рог U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 назначение тренера
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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