Призер УПЛ возглавит Кривбасс U-19 вместо испанца

Как стало известно Sport.ua, новым главным тренером «Кривбасса» U-19 станет Роман Дебелко. На этой должности 32-летний специалист сменит испанца Антони Маскаро, под руководством которого команда заняла 12-е место в юношеском чемпионате.

Уроженец Коломыйщины начинал свой футбольный путь в школе ивано-франковского «Прикарпатья», затем был донецкий «Металлург», за первую команду которого Дебелко, правда, так и не сыграл. Также в его карьере были «Сталь» (Каменское), «Карпаты», армянский «Бананц», эстонская «Левадия», солигорский «Шахтер», «Кривбасс» и ЮКСА, после выступлений за которую форвард повесил бутсы на гвоздь в мае прошлого года.

Во второй половине 2025 года Дебелко возглавлял команду «Кривбасс» U-14 и был ассистентом в команде U-17, а с января 2026 года стал старшим тренером юношей в возрасте до 17 лет.

Как игрок Роман Дебелко защищал цвета криворожцев в 2021–2024 годах: провел 53 матча, забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи. С «Кривбассом» он завоевал серебро Первой лиги в сезоне 2021/22 и бронзу УПЛ в сезоне 2023/24. Именно дубль Дебелка в ворота «Ингульца» в октябре 2022 года принес криворожскому клубу первую победу в Премьер-лиге после возрождения команды.

Ранее полузащитник «Кривбасса» Андрус Араухо получил два привлекательных варианта для продолжения карьеры.