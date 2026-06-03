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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 22:14 | Обновлено 03 июня 2026, 22:15
441
0

Призер УПЛ возглавит Кривбасс U-19 вместо испанца

Новый вызов для бывшего нападающего криворожского клуба

03 июня 2026, 22:14 | Обновлено 03 июня 2026, 22:15
441
0
Призер УПЛ возглавит Кривбасс U-19 вместо испанца
ФК Кривбасс. Роман Дебелко
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Как стало известно Sport.ua, новым главным тренером «Кривбасса» U-19 станет Роман Дебелко. На этой должности 32-летний специалист сменит испанца Антони Маскаро, под руководством которого команда заняла 12-е место в юношеском чемпионате.

Уроженец Коломыйщины начинал свой футбольный путь в школе ивано-франковского «Прикарпатья», затем был донецкий «Металлург», за первую команду которого Дебелко, правда, так и не сыграл. Также в его карьере были «Сталь» (Каменское), «Карпаты», армянский «Бананц», эстонская «Левадия», солигорский «Шахтер», «Кривбасс» и ЮКСА, после выступлений за которую форвард повесил бутсы на гвоздь в мае прошлого года.

Во второй половине 2025 года Дебелко возглавлял команду «Кривбасс» U-14 и был ассистентом в команде U-17, а с января 2026 года стал старшим тренером юношей в возрасте до 17 лет.

Как игрок Роман Дебелко защищал цвета криворожцев в 2021–2024 годах: провел 53 матча, забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи. С «Кривбассом» он завоевал серебро Первой лиги в сезоне 2021/22 и бронзу УПЛ в сезоне 2023/24. Именно дубль Дебелка в ворота «Ингульца» в октябре 2022 года принес криворожскому клубу первую победу в Премьер-лиге после возрождения команды.

Ранее полузащитник «Кривбасса» Андрус Араухо получил два привлекательных варианта для продолжения карьеры.

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Роман Дебелко Кривбасс Кривой Рог U-19 назначение тренера чемпионат Украины по футболу U-19 инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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