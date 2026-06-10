Гол Селезнева и дубль. Армат одолел Рух Медиа Тим в матче с 6-ю мячами

Пока мир находится в ожидании старта исторического чемпионата мира, в Киеве 5-7 июня на стадионе «Левый Берег» состоялся футбольно-медийный турнир UA STEEL CUP.

Второй соревновательный день запомнился жарким солнцем и огненной дуэлью между днепровским «Арматом» и львовским «Рух Медиа Тим».

Обе команды устроили персональные выходы на футбольное поле. Львовские футболисты коридором почета встретили Артема Сохацкого и Тараса Хому – серебряных призеров чемпионата Европы по мини-футболу.

Появление днепрян вызвало слезы у фанатов УПЛ. «Армат» вышел на футбольное поле в футболках в поддержку полтавской «Ворсклы», которая рискует исчезнуть в ближайшее время.

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Перед стартовым свистком капитаны команд провели битву взглядов. Серьезные лица Евгения Селезнева и Андрея Пельвецкого намекали, что зрителей ждет настоящая битва.

Традиционно матч начался в формате 1 на 1 с вратарями. «Рух Медиа Тим» завладел мячом и быстро открыл счет. Богдан Иванченко своим ударом шокировал соперника на 38-й секунде, разыграв комбинацию с вратарем.

Ответ от «Армата» не заставил себя ждать. Первая попытка забить была заблокирована голкипером, а вот со второго раза Кирилл Зайков нашел лазейку – 1:1 на табло.

Обменявшись голами, «Рух Медиа Тим» взял игру под контроль и постепенно давил на оборону днепрян.

«Армат» выдержал напряжение и не провалился в обороне, что позволило им организовать второй гол. Днепряне мгновенно вышли из обороны в атаку и создали опасный момент. Голкипер «Рух Медиа Тим» парировал удар, но на добивании оказался тот самый Зайков. Кирилл оформил дубль, а его «Армат» повел в счете.

Львовяне не могли поверить в происходящее. «Рух Медиа Тим» действовал первым номером и до последнего контролировал мяч, подыскивая свободные зоны в обороне соперника. Впрочем, днепряне качественно держали линию защиты, периодически больно жаля на контратаках.

Последние минуты тайма могли подарить болельщикам голы, но счет так и не изменился. Сначала игрок «Армата» угодил в крестовину. Чуть позже «Рух Медиа Тим» опасно исполнил штрафной удар, однако вратарь эффектно спас команду.

Свисток на перерыв охладил пыл игроков. Их ждала пауза. Только Евгений Селезнев не мог успокоиться. У капитана «Армата» были претензии к главному судье. Причиной стала нерешительность бокового рефери, который, по мнению Евгения, промолчал в одном из эпизодов.

В перерыве был брошен кубик, определивший формат игры. Первые 3 минуты второго тайма команды играли 3 на 3 с голкиперами.

Такое количество игроков на поле принесло пользу «Рух Медиа Тим». Иванченко пушечным выстрелом вогнал мяч в девятку и восстановил паритет.

Львовяне на кураже могли и вперед выйти, но опытный Сергей Суханов продемонстрировал мастер-класс по подкатам. Защитник «Армата» с опытом выступлений в УПЛ в самый последний момент остановил соперника, выходившего один на один с голкипером.

«Рух Медиа Тим» почувствовал запах крови, и львовяне буквально нависли над защитой соперника. Однако «Армат» оказался крепким орешком.

Команда не позволяла сопернику свободно владеть мячом, а тем более создавать опасные моменты.

Переломным моментом стало вытягивание шара на 30-й минуте. «Армату» изрядно повезло, так как днепрянам выпал «классический пенальти». К точке подошел Селезнев и без проблем переиграл вратаря.

В ответ «Рух Медиа Тим» активировал правило «Звездного игрока», но не получил никаких преимуществ от этой опции.

Львовяне снова оказались в роли догоняющих, но на этот раз ситуация стала еще хуже. После гола с пенальти «Армат» добил соперника, забив четвертый мяч.

Чтобы окончательно отправить львовян в нокаут, «Армат» использовал президентский буллит. Хитрый план днепрян не сработал – случился сейв вратаря.

«Рух Медиа Тим» ответил тем же и точно так же не реализовал буллит. Львовяне искали возможность с игры, однако вратарь «Армата» был на высоте. Показательным стал эпизод на 38-й минуте, когда Станислав Тарасенко парировал удар и опаснейшее добивание.

Львовяне выложили все карты и пошли ва-банк, за что едва не поплатились. Под занавес встречи «Армат» успешно отбился и вывел Суханова на рандеву с вратарем. Сергей мог довести дело до разгрома, но удача оказалась не на его стороне.

Старания «Рух Медиа Тим» и постоянный прессинг оказались бессильны против дисциплины «Армата» в обороне. Днепряне выстояли и удержали победу со счетом 4:2.

Победа над принципиальным оппонентом подняла настроение «Армату», далее их ждал важный матч группового этапа против «Одесса ФМТ».

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