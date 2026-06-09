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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 15:15 | Обновлено 09 июня 2026, 15:41
1333
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Динамо завершило трансфер вратаря. Контракт подписан, известна сумма сделки

Илья Ольховый из «Нивы» Тернополь присоединится к «бело-синим»

09 июня 2026, 15:15 | Обновлено 09 июня 2026, 15:41
1333
5 Comments
Динамо завершило трансфер вратаря. Контракт подписан, известна сумма сделки
ФК Нива. Илья Ольховый
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Украинский голкипер Илья Ольховый перейдет из «Нивы» в «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 23-летний футболист уже подписал соглашение с киевским грандом. Сумма трансфера составит 300 тысяч евро, часть из этих денег получит «Минай», владеющий 50% прав на игрока.

В прошедшем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» определилось с трансферной стоимостью Пономаренко.

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Динамо Киев трансферы Нива Тернополь Первая лига Украины трансферы УПЛ Илья Ольховый
Даниил Кирияка Источник: Inside UPL
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Он им не нужен, купили что б конкурентам не достался. Будет 3-м.
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Так вже ж ніби в Карпати ішов 
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Питання а на куя
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