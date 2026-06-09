Динамо завершило трансфер вратаря. Контракт подписан, известна сумма сделки

Украинский голкипер Илья Ольховый перейдет из «Нивы» в «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 23-летний футболист уже подписал соглашение с киевским грандом. Сумма трансфера составит 300 тысяч евро, часть из этих денег получит «Минай», владеющий 50% прав на игрока.

В прошедшем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» определилось с трансферной стоимостью Пономаренко.