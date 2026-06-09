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  4. Динамо определилось с трансферной стоимостью Пономаренко
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 07:32 |
1347
0

Динамо определилось с трансферной стоимостью Пономаренко

Киевский клуб готов продать футболиста за 30 миллионов евро

09 июня 2026, 07:32 |
1347
0
Динамо определилось с трансферной стоимостью Пономаренко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Киевское «Динамо» может в скором времени продать футболиста сборной Украины Матвея Пономаренко, к которому проявляют интерес ряд европейских клубов.

Как отмечает источник, столичный клуб требует за трансфер украинского нападающего 30 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 форвард продемонстрировал высокую результативность: в 31 матче за первую команду и U19 «Динамо» он забил 24 мяча и отдал три ассиста; в чемпионате Украины нападающий отличился 13 голами в 15 встречах.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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