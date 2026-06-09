Динамо определилось с трансферной стоимостью Пономаренко

Киевское «Динамо» может в скором времени продать футболиста сборной Украины Матвея Пономаренко, к которому проявляют интерес ряд европейских клубов.

Как отмечает источник, столичный клуб требует за трансфер украинского нападающего 30 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 форвард продемонстрировал высокую результативность: в 31 матче за первую команду и U19 «Динамо» он забил 24 мяча и отдал три ассиста; в чемпионате Украины нападающий отличился 13 голами в 15 встречах.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.