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Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2026, 16:02 | Обновлено 09 июня 2026, 16:50
394
0

«Запасаюсь валидолом на осень». Эксперт – о шансах сборной в Лиге наций

Вацко предсказывает непростой период для команды Андреа Мальдеры

09 июня 2026, 16:02 | Обновлено 09 июня 2026, 16:50
394
0
«Запасаюсь валидолом на осень». Эксперт – о шансах сборной в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки сборных Украины и Дании
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Известный футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко высказался по поводу игры сборной Украины под руководством нового тренера Андреа Мальдеры.

По словам эксперта, победа в товарищеском матче с Польшей (2:0) была одержана «на эмоциях». Поединок с Данией (1:2) продемонстрировал, что у команды очень много проблем.

«Не знаю, как вы, а я на осень запасаюсь валидолом, корвалолом и однозначно шотландской валерианой», – сказал Вацко.

Осенью сборная Украины сыграет на групповом этапе Лиги наций против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Первый матч цикла запланирован на 25 сентября.

Андреа Мальдера возглавил команду после отставки Сергея Реброва, который не смог вывести Украину на ЧМ-2026. Итальянский специалист стал первым иностранцем во главе сборной.

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Виктор Вацко сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
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