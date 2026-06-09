«Запасаюсь валидолом на осень». Эксперт – о шансах сборной в Лиге наций

Известный футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко высказался по поводу игры сборной Украины под руководством нового тренера Андреа Мальдеры.

По словам эксперта, победа в товарищеском матче с Польшей (2:0) была одержана «на эмоциях». Поединок с Данией (1:2) продемонстрировал, что у команды очень много проблем.

«Не знаю, как вы, а я на осень запасаюсь валидолом, корвалолом и однозначно шотландской валерианой», – сказал Вацко.

Осенью сборная Украины сыграет на групповом этапе Лиги наций против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Первый матч цикла запланирован на 25 сентября.

Андреа Мальдера возглавил команду после отставки Сергея Реброва, который не смог вывести Украину на ЧМ-2026. Итальянский специалист стал первым иностранцем во главе сборной.