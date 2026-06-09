Эксперт: «Идея Мальдеры с Забарным в сборной не сработала»
Вацко раскритиковал действия итальянца на правом фланге обороны
Известный футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко высказался по поводу решения нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры не вызывать на последний учебно-тренировочный сбор профильных правых защитников.
В товарищеском матче с Польшей правый фланг обороны закрывали центральные защитники Романчук и Бондарь, в поединке с Данией – профильный центральный защитник Илья Забарный.
«На мой взгляд, идея Мальдеры с Забарным в качестве гибридного правого защитника не сработала. Вообще эта идея с центральными защитниками на правом фланге обороны, я считаю, не сработала», – сказал Вацко.
Ранее в сборной Украины на позиции правого защитника играли Тимчик и Конопля.
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Але товариські матчі для того й існують, щоб експериментувати. Взагалі, якщо грати із трьома, то можна було б не праворуч, а ліворуч - Колю "напівсереднім". І від воріт буде подалі, безпечніше. Але ж там Віталь.