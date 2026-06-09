Эксперт: «Идея Мальдеры с Забарным в сборной не сработала»

Известный футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко высказался по поводу решения нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры не вызывать на последний учебно-тренировочный сбор профильных правых защитников.

В товарищеском матче с Польшей правый фланг обороны закрывали центральные защитники Романчук и Бондарь, в поединке с Данией – профильный центральный защитник Илья Забарный.

«На мой взгляд, идея Мальдеры с Забарным в качестве гибридного правого защитника не сработала. Вообще эта идея с центральными защитниками на правом фланге обороны, я считаю, не сработала», – сказал Вацко.

Ранее в сборной Украины на позиции правого защитника играли Тимчик и Конопля.