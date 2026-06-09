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  4. Эксперт: «Идея Мальдеры с Забарным в сборной не сработала»
Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2026, 15:13 | Обновлено 09 июня 2026, 15:17
616
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Эксперт: «Идея Мальдеры с Забарным в сборной не сработала»

Вацко раскритиковал действия итальянца на правом фланге обороны

09 июня 2026, 15:13 | Обновлено 09 июня 2026, 15:17
616
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Эксперт: «Идея Мальдеры с Забарным в сборной не сработала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Известный футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко высказался по поводу решения нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры не вызывать на последний учебно-тренировочный сбор профильных правых защитников.

В товарищеском матче с Польшей правый фланг обороны закрывали центральные защитники Романчук и Бондарь, в поединке с Данией – профильный центральный защитник Илья Забарный.

«На мой взгляд, идея Мальдеры с Забарным в качестве гибридного правого защитника не сработала. Вообще эта идея с центральными защитниками на правом фланге обороны, я считаю, не сработала», – сказал Вацко.

Ранее в сборной Украины на позиции правого защитника играли Тимчик и Конопля.

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Виктор Вацко Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Илья Забарный
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
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Комментарии 2
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Висновок зроблено , в наступному матчі Забарний буде  грати на своїй  позиції 
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Узагалі-то спочатку була ідея Енріке )
Але товариські матчі для того й існують, щоб експериментувати. Взагалі, якщо грати із трьома, то можна було б не праворуч, а ліворуч - Колю "напівсереднім". І від воріт буде подалі, безпечніше. Але ж там Віталь.
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