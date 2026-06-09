Эксперт: «С такими легионерами в УПЛ я бы еще больше ужесточил лимит»
Виктор Вацко раскритиковал уровень иностранных игроков в чемпионате Украины
Известный спортивный комментатор, блогер и журналист Виктор Вацко высказался по поводу действующего в УПЛ лимита на легионеров.
В настоящее время командам, играющим в чемпионате Украины, запрещено одновременно выставлять на поле более 7 иностранных футболистов. При этом никаких ограничений в отношении заявки клубов нет. По данным СМИ, накануне 9 из 14 клубов УПЛ проголосовали против ослабления лимита на легионеров.
Вацко отметил, что в настоящее время качество игроков, которых привозят в Украину, крайне низкое.
«Из 27 [зимних новичков] у меня получается трое [демонстрирующих результат]... Поразительная эффективность. С такой эффективностью, куда поднимется наш чемпионат, догадайтесь сами», – отметил эксперт.
Вацко считает, что при имеющихся результатах УПЛ должна не ослаблять, а ужесточать ограничения.
«С такими легионерами я бы лимит сделал еще более жестким. Я бы на границе колючую проволоку со струмом поставил и стаю немецких овчарок, чтобы и духа таких мастеров футбола здесь даже близко не было», – пояснил он.
На данный момент лидером по количеству иностранных игроков в составе является донецкий «Шахтер», у которого в заявке 17 легионеров. Далее следуют «Кривбасс» (14), «Заря» и «Александрия» (по 12).
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