Эксперт: «С такими легионерами в УПЛ я бы еще больше ужесточил лимит»

Известный спортивный комментатор, блогер и журналист Виктор Вацко высказался по поводу действующего в УПЛ лимита на легионеров.

В настоящее время командам, играющим в чемпионате Украины, запрещено одновременно выставлять на поле более 7 иностранных футболистов. При этом никаких ограничений в отношении заявки клубов нет. По данным СМИ, накануне 9 из 14 клубов УПЛ проголосовали против ослабления лимита на легионеров.

Вацко отметил, что в настоящее время качество игроков, которых привозят в Украину, крайне низкое.

«Из 27 [зимних новичков] у меня получается трое [демонстрирующих результат]... Поразительная эффективность. С такой эффективностью, куда поднимется наш чемпионат, догадайтесь сами», – отметил эксперт.

Вацко считает, что при имеющихся результатах УПЛ должна не ослаблять, а ужесточать ограничения.

«С такими легионерами я бы лимит сделал еще более жестким. Я бы на границе колючую проволоку со струмом поставил и стаю немецких овчарок, чтобы и духа таких мастеров футбола здесь даже близко не было», – пояснил он.

На данный момент лидером по количеству иностранных игроков в составе является донецкий «Шахтер», у которого в заявке 17 легионеров. Далее следуют «Кривбасс» (14), «Заря» и «Александрия» (по 12).