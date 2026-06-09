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Турция
09 июня 2026, 14:47 | Обновлено 09 июня 2026, 15:44
901
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ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор приобрел вингера после ухода Зубкова

Турецкий клуб усилил левый фланг португальским игроком Ноа Савиоло

09 июня 2026, 14:47 | Обновлено 09 июня 2026, 15:44
901
0
ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор приобрел вингера после ухода Зубкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Савиоло
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Турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании 22-летнего вингера Ноа Савиоло из португальского клуба «Витория» Гимараеш.

Савиоло прошел медицинское обследование в «Трабзонспоре» и согласовал контракт на два года – до лета 2028 года.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера вингера составила 8.5 миллиона евро.

Основной позицией Ноа на футбольном поле является левый фланг атаки, однако португалец может играть и справа.

В составе «Витории» вингер провел 36 матчей: забил два мяча и отдал восемь голевых передач.

Напомним, что после сезона 2025/26 «Трабзонспор» покинул украинец Александр Зубков, тогда как Руслан Малиновский присоединился к команде.

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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы Витория Гимараеш Александр Зубков
Андрей Витренко Источник: ФК Трабзонспор
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