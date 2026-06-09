ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор приобрел вингера после ухода Зубкова
Турецкий клуб усилил левый фланг португальским игроком Ноа Савиоло
Турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании 22-летнего вингера Ноа Савиоло из португальского клуба «Витория» Гимараеш.
Савиоло прошел медицинское обследование в «Трабзонспоре» и согласовал контракт на два года – до лета 2028 года.
По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера вингера составила 8.5 миллиона евро.
Основной позицией Ноа на футбольном поле является левый фланг атаки, однако португалец может играть и справа.
В составе «Витории» вингер провел 36 матчей: забил два мяча и отдал восемь голевых передач.
Напомним, что после сезона 2025/26 «Трабзонспор» покинул украинец Александр Зубков, тогда как Руслан Малиновский присоединился к команде.
Yeni transferimiz Noah Saviolo, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde (@AcibademSaglik) sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/TU1fI6fyDm— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2026
Hoş geldin 𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗦𝗮𝘃𝗶𝗼𝗹𝗼 🤝 pic.twitter.com/smRGx7gBnK— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2026
Mavi Ateşin Uyanışı: 𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗦𝗮𝘃𝗶𝗼𝗹𝗼 🔷 pic.twitter.com/T1aPteR0VF— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2026
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