ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор приобрел вингера после ухода Зубкова

Турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании 22-летнего вингера Ноа Савиоло из португальского клуба «Витория» Гимараеш.

Савиоло прошел медицинское обследование в «Трабзонспоре» и согласовал контракт на два года – до лета 2028 года.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера вингера составила 8.5 миллиона евро.

Основной позицией Ноа на футбольном поле является левый фланг атаки, однако португалец может играть и справа.

В составе «Витории» вингер провел 36 матчей: забил два мяча и отдал восемь голевых передач.

Напомним, что после сезона 2025/26 «Трабзонспор» покинул украинец Александр Зубков, тогда как Руслан Малиновский присоединился к команде.

Yeni transferimiz Noah Saviolo, sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi’nde (@AcibademSaglik) sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/TU1fI6fyDm — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2026

Hoş geldin 𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗦𝗮𝘃𝗶𝗼𝗹𝗼 🤝 pic.twitter.com/smRGx7gBnK — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 8, 2026