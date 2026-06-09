Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски получил сенсационный вариант для продолжения карьеры
Испания
09 июня 2026, 13:01 | Обновлено 09 июня 2026, 13:21
2266
0

Левандовски получил сенсационный вариант для продолжения карьеры

Форвард сборной Польши ведет переговоры о переходе в американский «Чикаго»

09 июня 2026, 13:01 | Обновлено 09 июня 2026, 13:21
2266
0
Левандовски получил сенсационный вариант для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски получил неожиданный вариант для продолжения карьеры после завершения контракта с испанской «Барселоной».

Главным претендентом на поляка считался турецкий «Фенербахче», однако представитель Суперлиги отказался от идеи с подписанием форварда после выборов президента.

Накануне стало известно, что агенты Роберта начали переговоры с «Чикаго Файр», который выступает в Major League Soccer (MLS). Об этом сообщил эксперт Януш Михаллик:

«Я знаю, что адвокаты Левандовски разговаривают с «Чикаго Файр» по поводу налогов. Это важный вопрос для Роберта. Однако клуб MLS заплатит столько, сколько нужно. Владелец «Чикаго Файр» может себе позволить все.

Команды MLS ранее не участвовали в борьбе за трансфер. Однако теперь они решили подписать форварда. Это был бы сенсационный момент. Я не могу рассказать больше, потому что и так сказал слишком много», – сообщил Михаллик.

В прошлом сезоне Левандовски провел 46 матчей, в которых забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Опытный 37-летний поляк защищал цвета каталонского клуба с 2022 года.

По теме:
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Майкл Олисе
Защитник Буковины прокомментировал информацию о своем отъезде в Израиль
Владислав Кулач попал на радары двух клубов
Барселона Роберт Левандовски Major League Soccer (MLS) Чикаго Файр трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Николай Тытюк Источник: Meczyki
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09 июня 2026, 07:59 19
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб

Защитника предложили «Ливерпулю»

Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Футбол | 09 июня 2026, 00:05 0
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ

Майкл Олисе стал героем товарищеского матча, забив соперникам три мяча

Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Бокс | 09.06.2026, 04:13
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Жирона удивила покупателей ценой на Цыганкова
Футбол | 09.06.2026, 06:02
Жирона удивила покупателей ценой на Цыганкова
Жирона удивила покупателей ценой на Цыганкова
Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры
Футбол | 09.06.2026, 13:22
Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры
Топ-бомбардир Украинской Премьер-лиги высказался о завершении карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 14
Футбол
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
08.06.2026, 07:55 8
Футбол
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
08.06.2026, 06:32 2
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем