Левандовски получил сенсационный вариант для продолжения карьеры

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски получил неожиданный вариант для продолжения карьеры после завершения контракта с испанской «Барселоной».

Главным претендентом на поляка считался турецкий «Фенербахче», однако представитель Суперлиги отказался от идеи с подписанием форварда после выборов президента.

Накануне стало известно, что агенты Роберта начали переговоры с «Чикаго Файр», который выступает в Major League Soccer (MLS). Об этом сообщил эксперт Януш Михаллик:

«Я знаю, что адвокаты Левандовски разговаривают с «Чикаго Файр» по поводу налогов. Это важный вопрос для Роберта. Однако клуб MLS заплатит столько, сколько нужно. Владелец «Чикаго Файр» может себе позволить все.

Команды MLS ранее не участвовали в борьбе за трансфер. Однако теперь они решили подписать форварда. Это был бы сенсационный момент. Я не могу рассказать больше, потому что и так сказал слишком много», – сообщил Михаллик.

В прошлом сезоне Левандовски провел 46 матчей, в которых забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Опытный 37-летний поляк защищал цвета каталонского клуба с 2022 года.