Динамо готово потратить до трех млн евро, чтобы усилить команду Костюка
Киевский клуб ищет центрального защитника перед стартом в Лиге Европы
Киевское «Динамо» определилось с приоритетной позицией, которая нуждается в усилении перед стартом команды в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
По информации источника, «бело-синие» продолжают поиски центрального защитника, который мог бы сразу побороться за место в стартовом составе коллектива, возглавляемого Игорем Костюком:
«Кадрового ресурса, имеющегося сейчас, не хватает: Захарченко сыр, Дячук в аренде, однако на него особо не рассчитывают, Тиаре вышел из доверия.
Попов последние годы не вылезает из лазарета, а если и появляется – только чтобы кого-нибудь поломать или наломать дров. Поэтому, по факту прямо сейчас Биловару замены нет.
Клуб вышел на рынок со скромным, но все же не пустым кошельком. Киевляне действительно готовы потратить в рамках от одного до трех миллионов евро на защитника, который усилит состав здесь и сейчас», – сообщил источник.
В нынешнем сезоне подопечные Игоря Костюка заняли четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги и стали триумфаторами Кубка Украины, одолев в решающем матче «Чернигов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина U-21 на сборах в Словении уступила Японии U-21 со счетом 0:3
Футболист сообщил, что с ним всё в порядке
А джерело своє не розкриєте?