Динамо готово потратить до трех млн евро, чтобы усилить команду Костюка

Киевское «Динамо» определилось с приоритетной позицией, которая нуждается в усилении перед стартом команды в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

По информации источника, «бело-синие» продолжают поиски центрального защитника, который мог бы сразу побороться за место в стартовом составе коллектива, возглавляемого Игорем Костюком:

«Кадрового ресурса, имеющегося сейчас, не хватает: Захарченко сыр, Дячук в аренде, однако на него особо не рассчитывают, Тиаре вышел из доверия.

Попов последние годы не вылезает из лазарета, а если и появляется – только чтобы кого-нибудь поломать или наломать дров. Поэтому, по факту прямо сейчас Биловару замены нет.

Клуб вышел на рынок со скромным, но все же не пустым кошельком. Киевляне действительно готовы потратить в рамках от одного до трех миллионов евро на защитника, который усилит состав здесь и сейчас», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне подопечные Игоря Костюка заняли четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги и стали триумфаторами Кубка Украины, одолев в решающем матче «Чернигов».