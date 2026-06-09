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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 13:53 |
777
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Динамо готово потратить до трех млн евро, чтобы усилить команду Костюка

Киевский клуб ищет центрального защитника перед стартом в Лиге Европы

09 июня 2026, 13:53 |
777
5 Comments
Динамо готово потратить до трех млн евро, чтобы усилить команду Костюка
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Киевское «Динамо» определилось с приоритетной позицией, которая нуждается в усилении перед стартом команды в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

По информации источника, «бело-синие» продолжают поиски центрального защитника, который мог бы сразу побороться за место в стартовом составе коллектива, возглавляемого Игорем Костюком:

«Кадрового ресурса, имеющегося сейчас, не хватает: Захарченко сыр, Дячук в аренде, однако на него особо не рассчитывают, Тиаре вышел из доверия.

Попов последние годы не вылезает из лазарета, а если и появляется – только чтобы кого-нибудь поломать или наломать дров. Поэтому, по факту прямо сейчас Биловару замены нет.

Клуб вышел на рынок со скромным, но все же не пустым кошельком. Киевляне действительно готовы потратить в рамках от одного до трех миллионов евро на защитника, который усилит состав здесь и сейчас», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне подопечные Игоря Костюка заняли четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги и стали триумфаторами Кубка Украины, одолев в решающем матче «Чернигов».

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Динамо Киев Лига Европы Игорь Костюк Владислав Захарченко Максим Дячук Алиу Тиаре Денис Попов Кристиан Биловар трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Telegram
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Ну "в прінціпє нічєго новава"
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0
Автор еще и троллит,в оригинальной статьи никто не пишет что сумма 3 млн серьезная. Это сугубо трактовка самого автора
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0
Не забудьте ще завтра речення переставити місцями і по новому запостити таку "новину"
А джерело своє не розкриєте?
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-1
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Серйозна сума. Може Бленуце підтягне якогось товариша-заробітчанина?😀
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-1
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