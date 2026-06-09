ФОТО. Динамо и New Balance представили новую форму на сезон 2026/27

ФК «Динамо» и компания New Balance презентовали домашний и выездной комплекты формы на сезон 2026/27, дизайн которых вдохновлен многолетним наследием клуба, его узнаваемой айдентикой и ключевыми моментами в истории.

Новая форма сочетает классические элементы клубного стиля с видением футбольной эстетики. Девятый сезон подряд New Balance выступает официальным спортивным партнером «Динамо», ежегодно представляя новый эксклюзивный дизайн игровой формы клуба.

Домашний комплект – это воплощение клубной идентичности, основанное на его традициях. Чистое белое основание сочетается с классическими вертикальными полосами в фирменном небесно-голубом цвете, создавая образ, который мгновенно узнается и является синонимом «Динамо».

В графике полос интегрированы деликатные ромбовидные элементы, повторяющие форму клубной эмблемы, а боковые акценты в оттенке лимонного хрома придают контраста и яркости, подчеркивая дизайн, сочетающий наследие клуба с современным видением.

Выездная футболка сезона 2026/27 – это современная дань одному из выдающихся событий в истории клуба, посвященная 40-летию победы в Кубке обладателей кубков УЕФА 1986 года.

Глубокий чернильно-синий оттенок создает сдержанное основание, тогда как вертикальные элементы в светло-зеленом цвете морской волны придают контраст и визуальную глубину. Нежные белые детали и сдержанные боковые акценты уравновешивают дизайн, формируя образ, уважающий прошлое в современном исполнении.

Новый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в сером, черном и ярко-желтом цветах.

New Balance добавляет инновационные технологии в форму ФК «Динамо». Комплекты изготовлены из легкой функциональной ткани с интегрированными дышащими зонами и созданы с использованием технологии NB Dry, обеспечивающей эффективную вентиляцию, быстрый отвод влаги, свободу движений и максимальный комфорт во время игры на самом высоком уровне.

«Традиционно форма от New Balance – это гарантия стильности и комфорта, наглядный образец воплощения самых высоких стандартов качества, – отметил, протестовав новую экипировку, игрок «Динамо» Назар Волошин.

«Наш технический партнер обладает свойством каждый сезон приятно удивлять. Дизайн формы органично сочетает современные тенденции спортивной моды с богатыми традициями клуба и города, представляемого «Динамо». Надеюсь, комплект сезона 2026/27 станет еще и символом новых побед нашего коллектива».

ФОТО. Динамо и New Balance представили новую форму на сезон 2026/27