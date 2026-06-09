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  4. ФОТО. Динамо и New Balance представили новую форму на сезон 2026/27
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 10:22 |
1270
18

ФОТО. Динамо и New Balance представили новую форму на сезон 2026/27

Дизайн домашнего и выездного комплектов вдохновлен многолетним наследием киевского клуба

09 июня 2026, 10:22 |
1270
18 Comments
ФОТО. Динамо и New Balance представили новую форму на сезон 2026/27
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко
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ФК «Динамо» и компания New Balance презентовали домашний и выездной комплекты формы на сезон 2026/27, дизайн которых вдохновлен многолетним наследием клуба, его узнаваемой айдентикой и ключевыми моментами в истории.

Новая форма сочетает классические элементы клубного стиля с видением футбольной эстетики. Девятый сезон подряд New Balance выступает официальным спортивным партнером «Динамо», ежегодно представляя новый эксклюзивный дизайн игровой формы клуба.

Домашний комплект – это воплощение клубной идентичности, основанное на его традициях. Чистое белое основание сочетается с классическими вертикальными полосами в фирменном небесно-голубом цвете, создавая образ, который мгновенно узнается и является синонимом «Динамо».

В графике полос интегрированы деликатные ромбовидные элементы, повторяющие форму клубной эмблемы, а боковые акценты в оттенке лимонного хрома придают контраста и яркости, подчеркивая дизайн, сочетающий наследие клуба с современным видением.

Выездная футболка сезона 2026/27 – это современная дань одному из выдающихся событий в истории клуба, посвященная 40-летию победы в Кубке обладателей кубков УЕФА 1986 года.

Глубокий чернильно-синий оттенок создает сдержанное основание, тогда как вертикальные элементы в светло-зеленом цвете морской волны придают контраст и визуальную глубину. Нежные белые детали и сдержанные боковые акценты уравновешивают дизайн, формируя образ, уважающий прошлое в современном исполнении.

Новый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в сером, черном и ярко-желтом цветах.

New Balance добавляет инновационные технологии в форму ФК «Динамо». Комплекты изготовлены из легкой функциональной ткани с интегрированными дышащими зонами и созданы с использованием технологии NB Dry, обеспечивающей эффективную вентиляцию, быстрый отвод влаги, свободу движений и максимальный комфорт во время игры на самом высоком уровне.

«Традиционно форма от New Balance – это гарантия стильности и комфорта, наглядный образец воплощения самых высоких стандартов качества, – отметил, протестовав новую экипировку, игрок «Динамо» Назар Волошин.

«Наш технический партнер обладает свойством каждый сезон приятно удивлять. Дизайн формы органично сочетает современные тенденции спортивной моды с богатыми традициями клуба и города, представляемого «Динамо». Надеюсь, комплект сезона 2026/27 станет еще и символом новых побед нашего коллектива».

ФОТО. Динамо и New Balance представили новую форму на сезон 2026/27

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Назар Волошин (Динамо) игровая форма
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 18
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Як напочатку 90-х? Аля Леоненко, чи я щось плутаю?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Якісь піжами , а не форма
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+1
Матрац лікарський... 
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0
Самая прикольная у Нещерета)
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0
сезон 08-09 напоминает)
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0
Форма білого кольору не альо ☹️
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0
о. у меня трусы семейные в такую же полоску
имба. дайте 2!
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-1
Суркіс викупив старі простирадла в Укрзалізниці та зробив "нову" форму. Воно й зрозуміло, всі грошики спустив у Монако.
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-1
В мене три пари мешт тої фірми. І жодні навіть близько не блакитно голубі! То якась підстава, фєйк!
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-1
синя топ
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-1
біла схожа на постіль укрзалізниці
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-1
В тому сезоні, коли був скандал з шубами - 1995-96, якраз в такій формі грали, тільки від Umbro) Суркіс молодець, напередодні 100річчя клубу вирішив пригадати найбільш пам'ятне))
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
чи так важливо , в якій формі влітати Алюмінію чи Жиліні?
ну все одно вона відстій
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
Что то в этом есть) интересная форма 
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-7
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