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  4. У Довбика появился шанс на трансфер мечты. Рома приняла решение
Италия
09 июня 2026, 23:42 | Обновлено 10 июня 2026, 00:59
1335
4

У Довбика появился шанс на трансфер мечты. Рома приняла решение

На украинца претендует «Вильярреал», «волки» хотят 25 млн евро

09 июня 2026, 23:42 | Обновлено 10 июня 2026, 00:59
1335
4 Comments
У Довбика появился шанс на трансфер мечты. Рома приняла решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом — интерес к форварду проявляет «Вильярреал».

По информации итальянских СМИ, испанский клуб, который в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов УЕФА, рассматривает возможность подписания украинца и вернулся к его кандидатуре после предыдущих попыток.

В «Роме» ситуация осложняется финансовыми условиями: римский клуб не готов продавать игрока ниже балансовой стоимости, которая оценивается примерно в 25 миллионов евро. Любые предложения ниже этого уровня могут быть отклонены.

Сам Артем мечтает вернуться в Испанию, где в свое время провел лучший сезон в карьере, играя за «Жирону».

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Дмитрий Олийченко Источник: SiamoLaRoma
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Комментарии 4
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А я думав, Трабзонспор 🤣
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Головне щоб він дійсно поїхав і не сидів і грів лавку
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Пазик , теперь этот ( как девичья фамилия жены долбика? ) Послушай бабу и никогда так не делай 
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Знач купили тіпа за 30мультів, який не заграв, провів 2 жахливих сезони, постійно травмувався... І зараз ви хочете його продати на 5 млн дешеве?
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