У Довбика появился шанс на трансфер мечты. Рома приняла решение
На украинца претендует «Вильярреал», «волки» хотят 25 млн евро
Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом — интерес к форварду проявляет «Вильярреал».
По информации итальянских СМИ, испанский клуб, который в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов УЕФА, рассматривает возможность подписания украинца и вернулся к его кандидатуре после предыдущих попыток.
В «Роме» ситуация осложняется финансовыми условиями: римский клуб не готов продавать игрока ниже балансовой стоимости, которая оценивается примерно в 25 миллионов евро. Любые предложения ниже этого уровня могут быть отклонены.
Сам Артем мечтает вернуться в Испанию, где в свое время провел лучший сезон в карьере, играя за «Жирону».
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