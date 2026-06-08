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  4. Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Италия
08 июня 2026, 22:22 |
2563
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Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб

Артем может перейти в «Милан», им также интересуются «Трабзонспор» и «Фиорентина»​

08 июня 2026, 22:22 |
2563
2 Comments
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается под вопросом на фоне интереса со стороны нескольких европейских клубов.

По информации известного журналиста Экрема Конура, главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини не рассматривает 28-летнего нападающего как ключевую фигуру в своих тактических планах, что может открыть ему путь к летнему трансферу.

Сообщается, что в борьбу за украинца уже вернулся турецкий «Трабзонспор», который готовит предложение в районе 10 миллионов евро.

В то же время интерес к Довбику проявляют культовый итальянский клуб «Милан» и «Фиорентина».

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы Трабзонспор Джан Пьеро Гасперини Милан Фиорентина
Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
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Комментарии 2
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Жирона часом не цікавиться? Замість Ваната 😄
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Без 💰не залишиться! Юве це чудовий
варіант,та і Фіорентина теж непогано!
А ось в Туреччину не хотілось би!
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0
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