Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается под вопросом на фоне интереса со стороны нескольких европейских клубов.

По информации известного журналиста Экрема Конура, главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини не рассматривает 28-летнего нападающего как ключевую фигуру в своих тактических планах, что может открыть ему путь к летнему трансферу.

Сообщается, что в борьбу за украинца уже вернулся турецкий «Трабзонспор», который готовит предложение в районе 10 миллионов евро.

В то же время интерес к Довбику проявляют культовый итальянский клуб «Милан» и «Фиорентина».

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