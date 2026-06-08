Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Артем может перейти в «Милан», им также интересуются «Трабзонспор» и «Фиорентина»
Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается под вопросом на фоне интереса со стороны нескольких европейских клубов.
По информации известного журналиста Экрема Конура, главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини не рассматривает 28-летнего нападающего как ключевую фигуру в своих тактических планах, что может открыть ему путь к летнему трансферу.
Сообщается, что в борьбу за украинца уже вернулся турецкий «Трабзонспор», который готовит предложение в районе 10 миллионов евро.
В то же время интерес к Довбику проявляют культовый итальянский клуб «Милан» и «Фиорентина».
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