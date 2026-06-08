Артем Довбик определился со своим будущим

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» оказалось под большим вопросом после прихода нового главного тренера Джан-Пьеро Гасперини.

По информации журналиста Николо Скиры, украинский нападающий не является ключевой фигурой в проекте Джан-Пьеро Гасперини, поэтому его уход во время летнего трансферного окна вполне возможен. Футболист для себя решил, что готов покинуть клуб.

Сообщается, что интерес к 27-летнему форварду уже проявляют два иностранных клуба, которые обратились к «Роме» по поводу возможного трансфера. Римляне готовы рассматривать предложения, если они будут соответствовать их требованиям.