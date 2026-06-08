Артем Довбик определился со своим будущим
Украинец может в скором времени сменить клуб
Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» оказалось под большим вопросом после прихода нового главного тренера Джан-Пьеро Гасперини.
По информации журналиста Николо Скиры, украинский нападающий не является ключевой фигурой в проекте Джан-Пьеро Гасперини, поэтому его уход во время летнего трансферного окна вполне возможен. Футболист для себя решил, что готов покинуть клуб.
Сообщается, что интерес к 27-летнему форварду уже проявляют два иностранных клуба, которые обратились к «Роме» по поводу возможного трансфера. Римляне готовы рассматривать предложения, если они будут соответствовать их требованиям.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне находятся в активном поиске центрального защитника
Аналитики FootballTransfers считают, что Виктор отлично впишется в систему «Комо»
Гасперіні очолив Рому ще рік тому...
За цей час куди тільки Довбика спорт юа і інші українські спортивні сайти не "продавали''