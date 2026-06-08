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  4. Артем Довбик определился со своим будущим
Италия
08 июня 2026, 09:32 |
3477
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Артем Довбик определился со своим будущим

Украинец может в скором времени сменить клуб

08 июня 2026, 09:32 |
3477
2 Comments
Артем Довбик определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» оказалось под большим вопросом после прихода нового главного тренера Джан-Пьеро Гасперини.

По информации журналиста Николо Скиры, украинский нападающий не является ключевой фигурой в проекте Джан-Пьеро Гасперини, поэтому его уход во время летнего трансферного окна вполне возможен. Футболист для себя решил, что готов покинуть клуб.

Сообщается, что интерес к 27-летнему форварду уже проявляют два иностранных клуба, которые обратились к «Роме» по поводу возможного трансфера. Римляне готовы рассматривать предложения, если они будут соответствовать их требованиям.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Серии A трансферы Джан Пьеро Гасперини Николо Скира
Дмитрий Олийченко Источник: Николо Скира
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Комментарии 2
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Рома за Довбика стільки просить, що ні один клуб його не купить. Залишається аренда або добути до кінця контракту.
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Новині уже рік.
Гасперіні очолив Рому ще рік тому...
За цей час куди тільки Довбика спорт юа і інші українські спортивні сайти не "продавали''
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