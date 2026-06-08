Украинский десант. Известный клуб решил купить Довбика

«Трабзонспор» активно работает на трансферном рынке и нацелился на еще одного украинца.

После заключения первых соглашений с Малиновским и Мучи «Трабзонспор» сосредоточился на усилении атаки. Главной целью клуба стал нападающий итальянской «Ромы» Артем Довбик. Сообщается, что турецкая сторона готова сделать все ради подписания украинца и уже в ближайшее время направит первое предложение в районе 10 миллионов евро.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.