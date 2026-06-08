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Италия
08 июня 2026, 03:32 |
343
0

Украинский десант. Известный клуб решил купить Довбика

Футболист может перейти в «Трабзонспор»

08 июня 2026, 03:32 |
343
0
Украинский десант. Известный клуб решил купить Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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«Трабзонспор» активно работает на трансферном рынке и нацелился на еще одного украинца.

После заключения первых соглашений с Малиновским и Мучи «Трабзонспор» сосредоточился на усилении атаки. Главной целью клуба стал нападающий итальянской «Ромы» Артем Довбик. Сообщается, что турецкая сторона готова сделать все ради подписания украинца и уже в ближайшее время направит первое предложение в районе 10 миллионов евро.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Рома Рим Артем Довбик Трабзонспор трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Takvim
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