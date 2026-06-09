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Премьер-лига
Левый Берег
09.06.2026 15:30 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 08:52 | Обновлено 09 июня 2026, 08:53
77
0

Левый Берег – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча плей-офф УПЛ

09 июня 2026, 08:52 | Обновлено 09 июня 2026, 08:53
77
0
Левый Берег – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Левый Берег
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Во вторник, 9 июня, состоится ответный матч стыкового раунда Украинской Премьер-Лиги, в котором «Левый Берег» встретится с «Александрией». Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Сложно сказать, к счастью или к сожалению, но обе команды расписали ничью (1:1) в стартовом поединке. «Александрия», несмотря на то, что открыла счет в поединке, не очень убедительно выглядела на фоне представителя Первой лиги, а «аисты» в свою очередь были близки к победе, но фортуна была не на их стороне. Теперь противостояние перенесется в столицу, в котором Рябоконь попытается дожать «горожан», а Шаран – не дать осуществиться планам «аистов» на выход в элиту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.47 для «Левого Берега» и 2.92 для «Александрии». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
9 июня 2026 -
15:30
Александрия
Тотал меньше 2.5 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Александрия Александр Рябоконь Владимир Шаран Левый Берег - Александрия текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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