Во вторник, 9 июня, состоится ответный матч стыкового раунда Украинской Премьер-Лиги, в котором «Левый Берег» встретится с «Александрией». Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Арена Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Сложно сказать, к счастью или к сожалению, но обе команды расписали ничью (1:1) в стартовом поединке. «Александрия», несмотря на то, что открыла счет в поединке, не очень убедительно выглядела на фоне представителя Первой лиги, а «аисты» в свою очередь были близки к победе, но фортуна была не на их стороне. Теперь противостояние перенесется в столицу, в котором Рябоконь попытается дожать «горожан», а Шаран – не дать осуществиться планам «аистов» на выход в элиту.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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