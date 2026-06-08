Во вторник, 9 июня, состоится ответный матч плей-офф за право играть в УПЛ, в котором встретятся «Левый Берег» и «Александрия». Поединок пройдет в Киевской области на «Арене Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Левый Берег

«Аисты» в прошлом году покинули УПЛ после дебютного сезона в элите украинского футбола. Но «Левому Берегу» потребовалось немного времени для того, чтобы снова бороться за право играть в высшем дивизионе. При этом киевскую команду можно назвать специалистом по таким ответственным дуэлям. Правда, дважды «аисты» не смогли пройти своих соперников в переходных матчах, а попали в УПЛ благодаря победе в Турнире четырех после снятия «Днепра-1».

Первое противостояние с «Александрией» подопечные Александра Рябоконя провели довольно уверенно, особенно это касается второго тайма. «Это были два разных тайма. В первой половине встречи многое у нашей команды не получалось, но после перерыва смогли достичь существенного прогресса в игре. Полагаю, что после перерыва мы доминировали, но, к сожалению, вырвать победу не смогли», - отметил наставник «Левого Берега».

Также Рябоконь похвалил Назара Волошина и Воробчака, которые после выхода на замену усилили игру «аистов». Кстати, Воробчаком активно интересуются «Верес» и «Оболонь», так что у него есть шанс перейти в УПЛ независимо от результата переходных игр. В нынешнем сезоне Воробчак провел 32 матча, в которых забил пять голов и отдал 3 результативные передачи. Киевляне не проигрывали в девяти предыдущих матчах: 6 побед и 3 ничьи.

Александрия

«Желто-черные» после исторического второго места в УПЛ провалили чемпионат, финишировав в зоне прямого вылета в Первую лигу. Не спасло команду из Кировоградской области и возвращение на тренерский мостик Владимира Шарана, который снова возглавил «Александрию». Но снятие с чемпионата «Руха», руководство которого решило не принимать участие в переходных матчах, оставило шанс «желто-черным» отвоевать свое место в элите.

И ведь не скажешь, что у «Александрии» ограничен ресурс, ведь в ее составе играют достаточно квалифицированные футболисты. В первом матче с «Левым Берегом» хозяева поля открыли счет в первом тайме, но не смогли удержать преимущество. Таким образом «желто-черные» не смогли прервать свою безвыигрышную домашнюю серию, которая длится с конца сентября прошлого года.

Немалые проблемы у «полиграфов» присутствуют в защитной линии. В прошедшем сезоне александрийцы только в одном матче смогли оставить свои ворота в неприкосновенности. Не лучшая ситуация у команды с атакой. В воротах «аистов» несколько дней назад «расписался» мавританский форвард Ндиага, и этот гол стал для него только вторым за «желто-черных» после перехода в «Александрию» в феврале. Лучшим бомбардиром команды является албанец Цара (6 голов), пытающийся держать марку одного из лидеров «горожан». Кстати, в прошлом «серебряном» сезоне Цара забил те же 6 голов за «полиграфов».

Статистика встреч

Во вторник соперники проведут четвертую очную дуэль. Несколько дней назад «Левый Берег» впервые не проиграл «Александрии», сыграв вничью со счетом 1:1. В сезоне 2024/2025 «полиграфы» дважды одолели «аистов» – 2:0 и 1:0.

Прогноз на противостояние

Цену победы одной из команд на «Арене Левый Берег» сложно переоценить, ведь на кону стоит место в УПЛ. Поэтому, вполне вероятно, соперники будут действовать осторожно и прагматично. Вполне резонно поставить в этом матче на тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Жмурко, Сидней, Коваленко, Самар, Соколов, Косовский, Банада, Воробчак, Шастал, Венделл, В.Волошин.

«Александрия»: Макаренко, Боль, Кампос, Беиратче, Огарков, Ващенко, Мишнев, Булеца, Ндиага, Кастильо, Цара.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.69 для «Левого Берега» и 4.54 для «Александрии». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.