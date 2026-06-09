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Премьер-лига
Левый Берег
09.06.2026 15:30 – FT 1 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 18:38 | Обновлено 09 июня 2026, 18:39
1754
0

Левый Берег – Александрия – 1:0. Аисты в УПЛ. Видео гола и обзор матча

9 июня прошел матч плей-офф за право играть в УПЛ

09 июня 2026, 18:38 | Обновлено 09 июня 2026, 18:39
1754
0
Левый Берег – Александрия – 1:0. Аисты в УПЛ. Видео гола и обзор матча
УПЛ
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9 июня в 15:30 стартовал второй матч между клубами «Левый Берег» и «Александрия» в плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2026/27.

Поединок проходил в Киеве на «Арене Левый Берег». Матч обслуживал Дмитрий Панчишин.

«Аисты» на своем поле минимально обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Евгений Банада.

Столичный клуб вернулся в УПЛ после одного года отсутствия, тогда как «Александрия» вылетела в Первую лигу.

Плей-офф за УПЛ. 9 июня

Ответный матч

«Левый Берег» – «Александрия» – 1:0

Гол: Банада, 45

ГОЛ! 1:0, Банада, 45 мин.

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Левый Берег).
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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия видео голов и обзор Евгений Банада
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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