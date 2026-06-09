Левый Берег – Александрия – 1:0. Аисты в УПЛ. Видео гола и обзор матча

9 июня в 15:30 стартовал второй матч между клубами «Левый Берег» и «Александрия» в плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2026/27.

Поединок проходил в Киеве на «Арене Левый Берег». Матч обслуживал Дмитрий Панчишин.

«Аисты» на своем поле минимально обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Евгений Банада.

Столичный клуб вернулся в УПЛ после одного года отсутствия, тогда как «Александрия» вылетела в Первую лигу.

Плей-офф за УПЛ. 9 июня

Ответный матч

«Левый Берег» – «Александрия» – 1:0

Гол: Банада, 45

ГОЛ! 1:0, Банада, 45 мин.