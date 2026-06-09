Левый Берег – Александрия – 1:0. Аисты в УПЛ. Видео гола и обзор матча
9 июня прошел матч плей-офф за право играть в УПЛ
9 июня в 15:30 стартовал второй матч между клубами «Левый Берег» и «Александрия» в плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2026/27.
Поединок проходил в Киеве на «Арене Левый Берег». Матч обслуживал Дмитрий Панчишин.
«Аисты» на своем поле минимально обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Евгений Банада.
Столичный клуб вернулся в УПЛ после одного года отсутствия, тогда как «Александрия» вылетела в Первую лигу.
Плей-офф за УПЛ. 9 июня
Ответный матч
«Левый Берег» – «Александрия» – 1:0
Гол: Банада, 45
ГОЛ! 1:0, Банада, 45 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб продаст лидеров, но будет бороться за сумму
Дюк Маккензи считает, что у Александра остался один бой