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Испания
08 июня 2026, 22:57 |
208
0

Барселона ведет переговоры с будущим преемником Флика. Контракт с 2028 года

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может стать будущим наставником «Барселоны»

Главный тренер «К

08 июня 2026, 22:57 |
208
0
Барселона ведет переговоры с будущим преемником Флика. Контракт с 2028 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фебрегас
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас стал главной целью «Барселоны» в качестве преемника Ханса-Дитера Флика. Каталонский клуб уже направил своего представителя в Комо, чтобы заключить предварительное соглашение с тренером на период с 2028 года.

Представителем, направленным в Комо, стал Алехандро Эчеваррия, правая рука президента Жоана Лапорты, чья конкретная задача заключалась в том, чтобы добиться согласия Фабрегаса стать тренером «Барселоны» после окончания срока полномочий Флика. Контракт немецкого тренера действует до 2028 года с возможностью продления до 2029 года.

Для Фабрегаса этот интерес является окончательным подтверждением его стремительного взлета как тренера. Выведя «Комо» из Серии B в Лигу чемпионов, бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» теперь претендует на одну из самых престижных должностей в мировом футболе и в клубе, где он начинал свою карьеру еще молодым игроком.

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Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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