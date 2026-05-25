  4. ФАБРЕГАС: «Это лучшая команда, которую я когда-либо буду тренировать»
25 мая 2026, 23:50
ФАБРЕГАС: «Это лучшая команда, которую я когда-либо буду тренировать»

Сеск Фабрегас обратился к команде после исторического выхода в Лигу чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас высоко оценил игру своих футболистов из «Комо», назвав их лучшей командой, которую ему когда-либо доводилось тренировать, после того, как клуб добился исторического успеха в квалификации Лиги чемпионов. Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» вывел команду в четверку лучших в Серии А, совершив впечатляющий взлет из второго дивизиона в элитный европейский турнир всего за два года.

«Последний рывок сезона», – сказал Фабрегас своей команде. «Я говорил вам за день до матча с «Пармой», что мы выиграем два матча и окажемся в Лиге чемпионов. Не знаю, почему я вам это сказал, у меня было предчувствие, я всегда реагирую на эмоции».

«Это, вероятно, лучшая команда, которую я когда-либо буду тренировать. Я не сомневаюсь, что вас будут помнить вечно. Теперь мы можем сказать это и многое другое. И до встречи, ребята, наслаждайтесь хорошим отдыхом, наслаждайтесь большой вечеринкой, вы заслуживаете всего, кто бы ни поехал на чемпионат мира, всего наилучшего. Что мы будем делать в следующем году? Играть в Лиге чемпионов!» – добавил тренер.

В борьбе за четвертое место Серии А «Комо» опередил «Ювентус» и «Милан».

Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
