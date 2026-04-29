В Комо знают, что Фабрегас ответит Челси или Арсеналу

Президент «Комо» Мирван Суварсо заявил, что не будет мешать главному тренеру команды Сеску Фабрегасу, если испанец решит возглавить «Челси» или «Арсенал», где он провел часть футбольной карьеры. В то же время сам наставник не намерен думать о будущем до конца сезона.

Спортивный директор «Комо» Карлальберто Луди был более категоричен: «Мы спокойны. Мы сосредоточены на следующих нескольких играх. Мы невероятно близки с Сеском, но не можем предсказать будущее. Тем не менее, я уверен, что мы продолжим этот путь вместе».

В первом сезоне в Серии А Фабрегас привел «Комо» на 10-е место в таблице. Сейчас же скромная команда идет пятой в трех очках от зоны Лиги чемпионов. «Челси» ищет тренера после увольнение Лиама Росеньора, а Микелю Артете могут не простить возможный сезон без трофеев в «Арсенале».