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Испания
08 июня 2026, 22:45 |
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0

Испанский клуб сделал ставку на свой вылет из Ла Лиги

Этим клубом могла быть «Осасуна»

08 июня 2026, 22:45 |
351
0
Испанский клуб сделал ставку на свой вылет из Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ла Лига
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Перед последней игрой сезона неназванный испанский клуб оказался на грани вылета в низшую лигу, что означало бы миллионные потери доходов от продажи билетов и трансляций.

Поэтому они обратились к предсказательной платформе Kalshi, сделав многомиллионную ставку против себя на случай, если все пойдет не так. В итоге клуб с трудом остался в Ла Лиге, проиграв свою последнюю встречу сезона 0:1.

В Испании предполагают, что речь идет об «Осасуне». После этого случая клубы больше не могут выходить на Kalshi и Polymarket.

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник
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