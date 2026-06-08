Испанский клуб сделал ставку на свой вылет из Ла Лиги

Перед последней игрой сезона неназванный испанский клуб оказался на грани вылета в низшую лигу, что означало бы миллионные потери доходов от продажи билетов и трансляций.

Поэтому они обратились к предсказательной платформе Kalshi, сделав многомиллионную ставку против себя на случай, если все пойдет не так. В итоге клуб с трудом остался в Ла Лиге, проиграв свою последнюю встречу сезона 0:1.

В Испании предполагают, что речь идет об «Осасуне». После этого случая клубы больше не могут выходить на Kalshi и Polymarket.