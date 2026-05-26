ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги убрал тренера после нервного финиша

Испанский клуб «Осасуна» официально объявил об уходе главного тренера Алессио Лиши и его штаба.

Одной из причин отставки коуча, контракт которого действовал до лета 2027 года, стал неудовлетворительный результат в чемпионате Испании.

До последнего тура «Осасуна» боролась за выживание, и ей в какой-то степени повезло: команда финишировала над зоной вылета на 17-м месте, сохранив прописку в элите благодаря дополнительным показателям.

Итальянский специалист возглавил клуб перед стартом сезона-2025/26. Во главе «Осасуны» Алессио провёл 42 матча в Ла Лиге и Кубке Испании (14 побед, 9 ничьих и 19 поражений).