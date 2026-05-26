Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги убрал тренера после нервного финиша
Испания
26 мая 2026, 08:46 |
343
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги убрал тренера после нервного финиша

«Осасуна» попрощалась с Алессио Лиши

26 мая 2026, 08:46 |
343
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги убрал тренера после нервного финиша
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессио Лиски

Испанский клуб «Осасуна» официально объявил об уходе главного тренера Алессио Лиши и его штаба.

Одной из причин отставки коуча, контракт которого действовал до лета 2027 года, стал неудовлетворительный результат в чемпионате Испании.

До последнего тура «Осасуна» боролась за выживание, и ей в какой-то степени повезло: команда финишировала над зоной вылета на 17-м месте, сохранив прописку в элите благодаря дополнительным показателям.

Итальянский специалист возглавил клуб перед стартом сезона-2025/26. Во главе «Осасуны» Алессио провёл 42 матча в Ла Лиге и Кубке Испании (14 побед, 9 ничьих и 19 поражений).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ман Юнайтед расторг контракт с клубом MLS
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб остался без тренера после медали Лиги 1
ФОТО. Одноклубник Лунина купил футбольный клуб в Испании
Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига отставка
Андрей Витренко Источник: ФК Осасуна
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Европейский футбол понес тяжелую утрату
Футбол | 26 мая 2026, 01:21 0
ФОТО. Европейский футбол понес тяжелую утрату
ФОТО. Европейский футбол понес тяжелую утрату

Не стало экс-игрока Олимпиакоса Параскеваса Анцаса

Усика отстранили от бокса после победы над Верховеном
Бокс | 25 мая 2026, 08:46 4
Усика отстранили от бокса после победы над Верховеном
Усика отстранили от бокса после победы над Верховеном

Александр нокаутировал кикбоксера

Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Футбол | 25.05.2026, 10:51
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25.05.2026, 17:31
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Бокс | 26.05.2026, 08:09
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 4
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 23
Бокс
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 6
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 7
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 5
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем