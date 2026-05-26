ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги убрал тренера после нервного финиша
«Осасуна» попрощалась с Алессио Лиши
Испанский клуб «Осасуна» официально объявил об уходе главного тренера Алессио Лиши и его штаба.
Одной из причин отставки коуча, контракт которого действовал до лета 2027 года, стал неудовлетворительный результат в чемпионате Испании.
До последнего тура «Осасуна» боролась за выживание, и ей в какой-то степени повезло: команда финишировала над зоной вылета на 17-м месте, сохранив прописку в элите благодаря дополнительным показателям.
Итальянский специалист возглавил клуб перед стартом сезона-2025/26. Во главе «Осасуны» Алессио провёл 42 матча в Ла Лиге и Кубке Испании (14 побед, 9 ничьих и 19 поражений).
COMUNICADO OFICIAL | El Club Atlético Osasuna y Alessio Lisci separan sus caminos.https://t.co/yXnwD6gyPN pic.twitter.com/O8IfvJXMbO— C. A. OSASUNA (@Osasuna) May 25, 2026
