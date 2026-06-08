ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракты с тремя игроками
Александр Жмуйда, Владислав Чушенко и Максим Процив продолжат выступать за «Прикарпатье»
«Прикарпатье» сообщило на официальном сайте о подписании новых контрактов с тремя игроками.
Новые соглашения с клубом заключили 25-летние защитники Александр Жмуйда, Владислав Чушенко и Максим Процив.
Эти игроки присоединились к «зелено-желтым» прошлым летом. С тех пор Процив провел 28 матчей в Первой лиге и Кубке Украины и отдал ассист, Чушенко принял участие в 27 поединках, забил два гола и отдал два ассиста, а Жмуйда выходил на поле 26 раз, забил один гол и отдал две голевые передачи.
В прошлом сезоне «Прикарпатье» финишировало на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 30 туров чемпионата.
Ранее стали известны планы «Виктории» на межсезонье.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне находятся в активном поиске центрального защитника
Имя Виктора Цыганкова фигурирует в списках каталонского клуба