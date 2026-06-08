ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракты с тремя игроками

«Прикарпатье» сообщило на официальном сайте о подписании новых контрактов с тремя игроками.

Новые соглашения с клубом заключили 25-летние защитники Александр Жмуйда, Владислав Чушенко и Максим Процив.

Эти игроки присоединились к «зелено-желтым» прошлым летом. С тех пор Процив провел 28 матчей в Первой лиге и Кубке Украины и отдал ассист, Чушенко принял участие в 27 поединках, забил два гола и отдал два ассиста, а Жмуйда выходил на поле 26 раз, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В прошлом сезоне «Прикарпатье» финишировало на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 30 туров чемпионата.

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