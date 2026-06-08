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Украина. Первая лига
08 июня 2026, 21:47 | Обновлено 08 июня 2026, 23:01
640
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракты с тремя игроками

Александр Жмуйда, Владислав Чушенко и Максим Процив продолжат выступать за «Прикарпатье»

08 июня 2026, 21:47 | Обновлено 08 июня 2026, 23:01
640
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракты с тремя игроками
Прикарпатье
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«Прикарпатье» сообщило на официальном сайте о подписании новых контрактов с тремя игроками.

Новые соглашения с клубом заключили 25-летние защитники Александр Жмуйда, Владислав Чушенко и Максим Процив.

Эти игроки присоединились к «зелено-желтым» прошлым летом. С тех пор Процив провел 28 матчей в Первой лиге и Кубке Украины и отдал ассист, Чушенко принял участие в 27 поединках, забил два гола и отдал два ассиста, а Жмуйда выходил на поле 26 раз, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В прошлом сезоне «Прикарпатье» финишировало на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 30 туров чемпионата.

Ранее стали известны планы «Виктории» на межсезонье.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Александр Жмуйда Владислав Чушенко Максим Процив трансферы продление контракта Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Прикарпатье
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