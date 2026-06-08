«Есть все условия»: стало известно о планах Виктории на межсезонье

Выход сумской «Виктории» из отпуска намечен на 20 июня.

«Сборы будем проводить на своей базе в Николаевке Сумской области. У нас для этого есть все условия, – рассказал Sport.ua наставник «Виктории» Владимир Романенко. – Есть договоренность о спаррингах с ФК «Тростянец» и СК «Полтава», но без Киева тоже не обойдемся. Пожалуй, несколько контрольных матчей проведем там».

По итогам прошедшего сезона «Виктория» заняла 10-е место в Первой лиге, набрав 36 очков. При этом за тур до финиша чемпионата в команде произошли изменения на тренерском мостике: Анатолий Бессмертный покинул пост главного тренера и теперь работает в штабе Игоря Костюка в «Динамо», а его преемником стал бывший ассистент Владимир Романенко, отмечающий сегодня свое 41-летие.