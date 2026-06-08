Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Подрез проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Илкли
WTA
08 июня 2026, 21:25 |
195
7

Подрез проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Илкли

Вероника уступила Татьяне Прозоровой в двух сетах в матче 1/16 финала

08 июня 2026, 21:25 |
195
7 Comments
Подрез проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Илкли
Instagram
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) завершила выступления на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Подрез проиграла в стартовом поединке нейтральной теннисистке Татьяне Прозоровой (WTA 172) в двух сетах за 1 час и 20 минут – 4:6, 2:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Прозорова во втором круге сыграет с третей сеяной Синьей Краус.

WTA 125 Илкли. Трава, 1/16 финала

Вероника Подрез – Татьяна Прозорова – 4:6, 2:6

По теме:
Вероника Подрез – Татьяна Прозорова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подготовка к Уимблдону: где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки
Рейтинг WTA. Рекорды трех украинок! Свитолина – 8-я ракетка, Костюк – 12-я
Вероника Подрез WTA Илкли
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарная теннисистка: «Это победа для всех, кто живет с этой болезнью»
Теннис | 08 июня 2026, 21:31 0
Легендарная теннисистка: «Это победа для всех, кто живет с этой болезнью»
Легендарная теннисистка: «Это победа для всех, кто живет с этой болезнью»

Билли Джин Кинг прокомментировала триумф Александра Зверева на Ролан Гаррос

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Футбол | 08 июня 2026, 17:13 24
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ

Миколенко подписал договор с Эвертоном

Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Бокс | 08.06.2026, 05:44
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Футбол | 08.06.2026, 09:06
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Бокс | 08.06.2026, 02:32
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Цих "нейтралок" в тенісі як собак нерізаних.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
І до Уілбіндону не буде грати  .Може у неї проблема з грошима ?Я не вірю ,що вона така ледача як Костюк і Снігур які теж багато не грають .
Ответить
-3
Показать Скрыть 4 ответа
Популярные новости
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 40
Футбол
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 30
Футбол
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 13
Футбол
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем