Подрез проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Илкли

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) завершила выступления на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Подрез проиграла в стартовом поединке нейтральной теннисистке Татьяне Прозоровой (WTA 172) в двух сетах за 1 час и 20 минут – 4:6, 2:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Прозорова во втором круге сыграет с третей сеяной Синьей Краус.

WTA 125 Илкли. Трава, 1/16 финала

Вероника Подрез – Татьяна Прозорова – 4:6, 2:6