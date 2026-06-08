WTA08 июня 2026, 21:25 |
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Подрез проиграла стартовый поединок на турнире WTA 125 в Илкли
Вероника уступила Татьяне Прозоровой в двух сетах в матче 1/16 финала
08 июня 2026, 21:25 |
195
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Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 145) завершила выступления на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.
Подрез проиграла в стартовом поединке нейтральной теннисистке Татьяне Прозоровой (WTA 172) в двух сетах за 1 час и 20 минут – 4:6, 2:6.
Это была первая очная встреча соперниц.
Прозорова во втором круге сыграет с третей сеяной Синьей Краус.
WTA 125 Илкли. Трава, 1/16 финала
Вероника Подрез – Татьяна Прозорова – 4:6, 2:6
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Комментарии 7
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Цих "нейтралок" в тенісі як собак нерізаних.
Показать Скрыть 1 ответ
І до Уілбіндону не буде грати .Може у неї проблема з грошима ?Я не вірю ,що вона така ледача як Костюк і Снігур які теж багато не грають .
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