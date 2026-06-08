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Англия
08 июня 2026, 21:24 |
178
0

Клуб АПЛ в свое время отказался от юного Олисе

Майкл Олисе не убедил руководителей «Тоттенхэма»

08 июня 2026, 21:24 |
178
0
Клуб АПЛ в свое время отказался от юного Олисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Вингер «Баварии» Майкл Олисе мог бы играть в «Тоттенхэме» или хотя бы принести клубу много миллионов за трансфер, но «шпоры» в свое время просто от него отказались.

«Он мог бы подписать контракт с «Тоттенхэмом», – заявила журналистка Натали Сойер из talkSPORT. «Его пригласили в «Тоттенхэм» в очень молодом возрасте, и одной из причин, по которой они не подписали его, были проблемы с его отношением к делу».

Сойер добавила: «Разница между тем, что произошло в «Тоттенхэме», и тем, что произошло в «Рединге», заключалась в том, что «Редингу» нужно было удержать его, потому что он был настолько хорош, что там могли работать вокруг этого игрока. В то время как «Тоттенхэм» подумал: «Ну, у нас много звёзд».

«Тоттенхэм» - далеко не единственный клуб, который может корить себя за то, что не удержал Олисе, поскольку «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» также имели этого яркого вингера в своих рядах, когда он был ещё юным. В конечном итоге именно «Рединг» рискнул, взяв Олисе, где он расцвёл в подростковом возрасте.

Сейчас Олисе блистает в «Баварии», претендует на «Золотой мяч», а «Реал» не может его купить даже за 150 млн евро.

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Майкл Олисе Бавария Тоттенхэм Рединг Арсенал Лондон Челси Манчестер Сити Реал Мадрид
Руслан Полищук Источник: talkSPORT
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