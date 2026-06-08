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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 21:20 |
162
0

ДУЛУБ: «Без Степаненко у сборной возникли системные проблемы»

Полноценной замены для Тараса так и не нашлось

08 июня 2026, 21:20 |
162
0
ДУЛУБ: «Без Степаненко у сборной возникли системные проблемы»
ФК Львів. Олег Дулуб
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Известный футбольный тренер Олег Дулуб высказался по поводу проблем сборной Украины в опорной зоне.

После ухода из команды Тараса Степаненко равноценной замены ему так и не нашли. В первых матчах команды под руководством Андреа Мальдеры эта проблема вновь дала о себе знать.

– Опорная зона сейчас – самое сомнительное звено сборной. Пара Назарин – Очеретько не вызывает ощущения той надежности, которую в свое время давал один Тарас Степаненко, выгрызая весь центр. Каковы ваши впечатления от игры нашей опорной зоны?

– Я с вами соглашусь. И Назарина, и Очеретько – игроки скорее оборонительного профиля (возможно, в меньшей степени Очеретько, который обладает качественным подключением из глубины). Наличие двух таких опорников логичнее выглядит при переходах на системы 4-2-3-1 или 3-4-2-1, исходя из характеристик имеющихся игроков.

Проблемной является не только сама опорная зона. Вся игра Дании строилась за спинами наших центральных защитников, и все моменты шли именно через опорную зону. Для позиционного футбола, где важно наличие игроков в определенных точках, тройка Сарапий – Назарина – Очеретько выглядит плохо сочетающейся. Когда был Степаненко, он один образовывал надежный оборонительный треугольник с двумя центральными защитниками, что развязывало руки полузащитникам для игры в атаку.

А сейчас, имея двух опорных полузащитников, мы видим системные проблемы: Назарин не всегда дорабатывает, Судаков тоже не всегда опускается. Это создает огромную зону риска перед Матвиенко — оба гола зарождались именно в этой зоне. Но, судя по всему, именно эту пару опорников тренерский штаб рассматривает как основную, ведь товарищеских матчей до Лиги наций больше не будет.

Последний раз Тарас Степаненко играл за сборную в 2024 году. В мае он завершил карьеру игрока и присоединился к тренерскому штабу национальной сборной.

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Олег Дулуб Андреа Мальдера Олег Очеретько Егор Назарина
Андрей Плыгун Источник: Спорт-Экспресс Украина
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