ДУЛУБ: «Без Степаненко у сборной возникли системные проблемы»

Известный футбольный тренер Олег Дулуб высказался по поводу проблем сборной Украины в опорной зоне.

После ухода из команды Тараса Степаненко равноценной замены ему так и не нашли. В первых матчах команды под руководством Андреа Мальдеры эта проблема вновь дала о себе знать.

– Опорная зона сейчас – самое сомнительное звено сборной. Пара Назарин – Очеретько не вызывает ощущения той надежности, которую в свое время давал один Тарас Степаненко, выгрызая весь центр. Каковы ваши впечатления от игры нашей опорной зоны?

– Я с вами соглашусь. И Назарина, и Очеретько – игроки скорее оборонительного профиля (возможно, в меньшей степени Очеретько, который обладает качественным подключением из глубины). Наличие двух таких опорников логичнее выглядит при переходах на системы 4-2-3-1 или 3-4-2-1, исходя из характеристик имеющихся игроков.

Проблемной является не только сама опорная зона. Вся игра Дании строилась за спинами наших центральных защитников, и все моменты шли именно через опорную зону. Для позиционного футбола, где важно наличие игроков в определенных точках, тройка Сарапий – Назарина – Очеретько выглядит плохо сочетающейся. Когда был Степаненко, он один образовывал надежный оборонительный треугольник с двумя центральными защитниками, что развязывало руки полузащитникам для игры в атаку.

А сейчас, имея двух опорных полузащитников, мы видим системные проблемы: Назарин не всегда дорабатывает, Судаков тоже не всегда опускается. Это создает огромную зону риска перед Матвиенко — оба гола зарождались именно в этой зоне. Но, судя по всему, именно эту пару опорников тренерский штаб рассматривает как основную, ведь товарищеских матчей до Лиги наций больше не будет.