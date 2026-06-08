Известный тренер раскритиковал решение Мальдеры в отношении Забарного
Дулуб считает, что итальянец неверно использует Илью в сборной
Известный футбольный тренер Олег Дулуб высказался о роли, которую главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера отвёл в команде для центрального защитника ПСЖ Ильи Забарного.
– Когда увидел Забарного на позиции правого защитника... Это сразу напомнило матч с Польшей, где на аналогичной позиции оказался Романчук. Было очень интересно понаблюдать, как все это будет работать на практике.
– Я так понимаю, при обороне Украина действовала в четыре защитника, а в атаке Забарный смещался в тройку, тогда как Миколенко брал на себя весь левый фланг. Это была своеобразная гибридная схема?
– Думаю, да, это ближе к гибридной асимметричной системе. Но здесь дело не просто в цифрах, а в наполнении этих схем игроками с определенными характеристиками. В первом тайме при обороне вообще вырисовывалась формация 4-2-4: наша четверка поднималась высоко против тройки датчан (они также переходили на тройку центральных при начале атаки). Ниже располагались еще трое игроков – играли практически «три на три».
А вот во время игры в атаку Забарный действительно становился третьим центральным защитником. Возникала асимметрия: Цыганков действовал справа больше как фланговый, а Миколенко закрывал левый фланг. На мой взгляд, при такой игре было бы логичнее использовать Сарапия на позиции правого центрального (там, где играл Забарный), а самого Забарного поставить в центр.
– Тогда бы в паре играла привычная связка Матвиенко-Забарный.
– Да! А Сарапия можно было бы использовать так же, как Романчука в матче с поляками. На таких позициях обычно играют фланговые защитники, а ни Сарапий, ни Романчук не обладают соответствующими навыками.
Осенью сборная Украины будет играть в Лиге Наций в одной группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Первый матч запланирован на 25 сентября против венгров.
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