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  4. «Могут пригодиться». Ковалец оценил уровень новичков сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 20:56 |
212
0

«Могут пригодиться». Ковалец оценил уровень новичков сборной Украины

Мальдера может положиться на этих игроков

08 июня 2026, 20:56 |
212
0
«Могут пригодиться». Ковалец оценил уровень новичков сборной Украины
ФК Черноморец. Сергей Ковалец
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Известный футбольный тренер Сергей Ковалец высказался о новичках сборной Украины.

Андреа Мальдера впервые выпустил на поле в составе национальной команды Геннадия Синчука и Александра Романчука. Также итальянец вызвал на сбор голкипера израильского «Маккаби» Хайфа Георгия Ермакова, однако сыграть ему так и не дал.

«Могли ли новички получить больше игрового времени от Мальдеры? Мы увидели Синчука и Романчука. Ермаков, который стилистически подходит Мальдере, обязательно получит свой шанс. Сарапий и Романчук вполне могут стать качественными вариантами для ротации, когда она понадобится в Лиге наций», – сказал Ковалец.

Осенью сборная Украины сыграет в групповом этапе Лиги Наций против Грузии, Венгрии и Северной Ирландии.

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Сергей Ковалец сборная Украины по футболу Геннадий Синчук Александр Романчук (1999) Эдуард Сарапий Георгий Ермаков Андреа Мальдера
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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