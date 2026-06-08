«Могут пригодиться». Ковалец оценил уровень новичков сборной Украины

Известный футбольный тренер Сергей Ковалец высказался о новичках сборной Украины.

Андреа Мальдера впервые выпустил на поле в составе национальной команды Геннадия Синчука и Александра Романчука. Также итальянец вызвал на сбор голкипера израильского «Маккаби» Хайфа Георгия Ермакова, однако сыграть ему так и не дал.

«Могли ли новички получить больше игрового времени от Мальдеры? Мы увидели Синчука и Романчука. Ермаков, который стилистически подходит Мальдере, обязательно получит свой шанс. Сарапий и Романчук вполне могут стать качественными вариантами для ротации, когда она понадобится в Лиге наций», – сказал Ковалец.

Осенью сборная Украины сыграет в групповом этапе Лиги Наций против Грузии, Венгрии и Северной Ирландии.