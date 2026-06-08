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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 18:54 | Обновлено 08 июня 2026, 18:55
631
0

Известный тренер: «Счет вполне мог быть 4:0 в пользу Дании»

Олег Дулуб призывает не впадать в эйфорию по поводу игры сборной Украины

08 июня 2026, 18:54 | Обновлено 08 июня 2026, 18:55
631
0
Известный тренер: «Счет вполне мог быть 4:0 в пользу Дании»
ФК Нива Тернополь. Олег Дулуб
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Бывший главный тренер «Карпат», «Черноморца» и ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о первых впечатлениях от работы итальянца Андреа Мальдеры в сборной Украины.

– Перед этим матчем приходилось слышать мнения экспертов, что Украина и Дания примерно равные по классу команды, хотя датчане имеют больше международного опыта. Могла ли эта игра завершиться ничьей, или Дания все же превосходила нас?

– Если анализировать отрезок до 44-й минуты, то игра шла под абсолютным контролем Дании. Счет вполне мог быть 3:0 или 4:0 в их пользу. А вот промежуток с 44-й до 48-й компенсированной минуты уже прошел за доминирования Украины.

Это очень напоминает матч с Польшей, когда мы быстро забили два мяча (один из стандарта, другой после флангового прохода) и поляки оказались в состоянии своеобразного нокдауна, не понимая, как пропустили на ровном месте. Похожая ситуация произошла и с датчанами в конце тайма.

Но если оценивать общий ход игры, то все шло к тому, что Дания могла увеличить свое преимущество, учитывая множество созданных ими моментов.

– Какие у вас общие впечатления от первых матчей сборной Украины под руководством Мальдеры? Понятно, что делать глобальные выводы рано, но что интересного вы для себя отметили?

– Начнем с того, чтобы снять все вопросы по Мальдере. Работа главного тренера национальной сборной – работа менеджера, который должен объединять усилия многих специалистов: специалистов по обороне, атаке, стандартных положений, аналитиков. Мальдера в штабе Шевченко отвечал именно за аналитику – и это только одна из составляющих работы тренера. Работа главного менеджера другая: в ней может быть меньше рутины, но гораздо больше ответственности.

Оценивать его работу только по двум матчам я бы точно не стал. Сейчас идет своеобразный «конфетно-букетный» период, когда все в восторге от хорошего результата с Польшей. Но я ради любопытства посмотрел последнюю игру Сергея Реброва с Албанией (1:0). По цифрам Украина там победила абсолютно по делу, хотя общий эмоциональный фон тогда был отрицательным из-за невыхода на чемпионат мира.

Сейчас ситуация обратная: по статистике игра с поляками была максимум ничейной, но есть результат 2:0, и все в восторге. Однако я предостерегал бы от эйфории, потому что от любви к ненависти – лишь один шаг. Можно быть блестящим аналитиком, но плохим главным менеджером сборной, и наоборот. Эта должность требует совсем иного набора навыков. Лишь время рассудит, было ли правильным решением назначать Мальдеру.

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Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
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