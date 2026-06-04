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  4. Известный тренер: «Эта команда стала для меня открытием сезона УПЛ»
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 17:19 |
751
0

Известный тренер: «Эта команда стала для меня открытием сезона УПЛ»

Олег Дулуб расхвалил Эпицентр

04 июня 2026, 17:19 |
751
0
Известный тренер: «Эта команда стала для меня открытием сезона УПЛ»
ФК Эпицентр
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Известный тренер Олег Дулуб расхвалил Эпицентр за успехи в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги, назвав главный фактор успеха дебютанта УПЛ.

– Команда-открытие первенства 25/26?

– Для меня это Эпицентр. Начали сезон они неудачно, даже были слухи о том, что Нагорняка отправят в отставку.

Уже едва не поставили на каменчанах креста, но они провернули несколько неплохих трансферов, усилились достаточно качественными игроками и сумели выровнять игру, начать добывать очки и в итоге сохранить прописку в УПЛ, избегнув даже переходных матчей.

Эпицентр выдал очень неплохую концовку чемпионата. Самой яркой игрой была победа над Полесьем (3:2), которая, собственно, стоила серебра команде Ротаня, – сказал Дулуб.

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Олег Дулуб Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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