Известный тренер: «Эта команда стала для меня открытием сезона УПЛ»
Олег Дулуб расхвалил Эпицентр
Известный тренер Олег Дулуб расхвалил Эпицентр за успехи в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги, назвав главный фактор успеха дебютанта УПЛ.
– Команда-открытие первенства 25/26?
– Для меня это Эпицентр. Начали сезон они неудачно, даже были слухи о том, что Нагорняка отправят в отставку.
Уже едва не поставили на каменчанах креста, но они провернули несколько неплохих трансферов, усилились достаточно качественными игроками и сумели выровнять игру, начать добывать очки и в итоге сохранить прописку в УПЛ, избегнув даже переходных матчей.
Эпицентр выдал очень неплохую концовку чемпионата. Самой яркой игрой была победа над Полесьем (3:2), которая, собственно, стоила серебра команде Ротаня, – сказал Дулуб.
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