Известный тренер: «Эта команда стала для меня открытием сезона УПЛ»

Известный тренер Олег Дулуб расхвалил Эпицентр за успехи в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги, назвав главный фактор успеха дебютанта УПЛ.

– Команда-открытие первенства 25/26?

– Для меня это Эпицентр. Начали сезон они неудачно, даже были слухи о том, что Нагорняка отправят в отставку.

Уже едва не поставили на каменчанах креста, но они провернули несколько неплохих трансферов, усилились достаточно качественными игроками и сумели выровнять игру, начать добывать очки и в итоге сохранить прописку в УПЛ, избегнув даже переходных матчей.

Эпицентр выдал очень неплохую концовку чемпионата. Самой яркой игрой была победа над Полесьем (3:2), которая, собственно, стоила серебра команде Ротаня, – сказал Дулуб.