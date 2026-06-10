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Испания
10 июня 2026, 01:32 | Обновлено 10 июня 2026, 01:39
317
0

Жирона озвучила участнику Лиги чемпионов цену за Ваната

Каталонский клуб рассчитывает получить 23 миллиона евро

10 июня 2026, 01:32 | Обновлено 10 июня 2026, 01:39
317
0
Жирона озвучила участнику Лиги чемпионов цену за Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Украинский нападающий Владислав Ванат остается одним из главных трансферных кандидатов для «Вильярреала» этим летом.

По информации испанских СМИ, руководство «Жироны» уже сообщило потенциальным покупателям условия возможной продажи нападающего. Каталонский клуб готов рассмотреть трансфер украинца за сумму около 23 миллионов евро, а также настаивает на получении 15% от будущей перепродажи футболиста.

Сообщается, что «Вильярреал» давно следит за 24-летним нападающим и рассматривает его как одного из приоритетных кандидатов для усиления атаки перед новым сезоном. В то же время «желтая субмарина» — не единственный претендент на украинца.

Интерес к Ванату также проявляет турецкий «Трабзонспор». Несмотря на многочисленные слухи вокруг своего будущего, сам Ванат недавно заявил, что пока не контактировал с «Вильярреалом» и не ведет переговоров о переходе.

В прошлом сезоне украинец стал одним из лидеров каталонского клуба. Нападающий забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах чемпионата.

До переезда в Испанию Ванат выступал за «Динамо» Киев, где за три сезона в первой команде забил 43 мяча в 81 матче.

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Владислав Ванат Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Вильярреал Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: Estadio Deportivo
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