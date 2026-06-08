Дедушка Зинченко: «Он плакал в подушку и просил мать: «Забери меня»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко и его дедушка Виктор Михайлович рассказали о его первых шагах в футболе.

В 2008 году 11-летний Александр занимался в Радомышльской ДЮСШ в Житомирской области. Оттуда его пригласили в футбольную школу «Монолит» в городе Ильичевск (ныне Черноморск) Одесской области. Дедушка вспоминает, что внук сначала нелегко перенес переезд.

Виктор Михайлович: [Он] в подушку плакал там [на просмотре]. [Говорил матери:] «Забери меня». Он по росту был очень маленький.

Александр: Я приехал на просмотр и увидел впервые в жизни большое синтетическое поле. Я был под таким впечатлением. В первый же день моего приезда (я там 10 часов ехал в маршрутке) мне говорят: «О, супер, ты как раз успел на две игры сегодня». Играли ребята на год старше меня. Нас было там, наверное, человек 40 на поле. 40 парней, которые приехали со всей Украины, пытаясь попасть в ту команду. Каждый хочет, каждый борется, каждый хочет показать себя. С одной стороны, я был напуган таким количеством людей, но с другой стороны, мне было настолько интересно, что я просто получал удовольствие от игры. Потом уже был такой эпизод, когда меня поселили на базе. Один парень звонил маме и говорил: «Мама, я не могу – забери меня». И я думаю, что надо так же поступать (смеется). Прошло несколько дней, прошли эмоции, стресс. Меня убедили, что это был мой единственный шанс пробиться и стать футболистом.

В 2010 году Зинченко перешел в донецкий «Шахтер». При этом за основную команду «горняков» он так и не сыграл.