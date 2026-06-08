Зинченко рассказал о своей роли в переговорах Мудрика с Арсеналом
Александр выступал в качестве переводчика между Михаилом и Артетой
Бывший защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о неудачных переговорах украинского вингера Михаила Мудрика с лондонским клубом.
По словам футболиста, руководство и главный тренер Микель Артета очень хотели подписать Мудрика. Александра попросили выступить в роли переводчика во время личных переговоров с Михаилом.
«Ну ничего. Побыл немного переводчиком, как говорится, на видеозвонках. Жду того дня, чтобы мне заплатили за это какой-то гонорар (смеется). Возможно, из-за того, что не довели до конца. А так бы какую-то комиссию дали бы», – пошутил Зинченко.
Экс-игрок «канониров» признался, что не жалеет об этом опыте и отметил, что он также очень хотел, чтобы Мудрик играл в «Арсенале».
В январе 2023 года Михаил перешел в «Челси» за 70 млн евро. «Арсенал» вышел из переговоров из-за слишком высокой конкуренции. Клуб купил вместо Мудрика Леандро Троссарда. В декабре 2024-го украинца отстранили от футбола на четыре года из-за обвинений в употреблении допинга. Сейчас футболист обжалует это решение в CAS.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча главной команды страны
Клуб тестирует на сборах Гусева, Коробова и Тымчика