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Англия
08 июня 2026, 17:26 | Обновлено 08 июня 2026, 17:30
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«Я тебя уничтожу». Зинченко – о жестком разговоре в раздевалке Ман Сити

Компани устроил Александру разбор полетов после тренировки

08 июня 2026, 17:26 | Обновлено 08 июня 2026, 17:30
2256
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«Я тебя уничтожу». Зинченко – о жестком разговоре в раздевалке Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Компани и Зинченко
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вспомнил о своих отношениях с экс-игроком «горожан», а ныне главным тренером мюнхенской «Баварии» Венсаном Компани.

Украинец рассказал, как после тренировки в «Ман Сити», где он не выложился на полную, тогдашний лидер команды провел с ним жесткий разговор.

«Половина команды сидит, кто-то там в телефонах. Он так подходит, берет меня за футболку и просто поднимает в воздух. Поднимает меня и говорит: «Я в последний раз видел этот эпизод, чтобы ты так еще раз уступил в единоборстве кому-то на тренировке или в игре. Я просто тебя уничтожу. Ты должен понимать, что каждый день ты здесь работаешь, трудишься ради своей семьи, ради своего контракта, ради людей, которые тебя поддерживают. Из этого все складывается и переносится на игру», – сказал Зинченко.

По словам Александра, звездный бельгиец проводил с ним много времени на тренировках. Несмотря на то, что у него была семья, трое детей, он учился в университете, он все равно выделял по 30-40 минут на персональные занятия с украинцем. Зинченко считает, что ему очень повезло иметь такой опыт.

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Андрей Плыгун Источник: Бомбардир
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Комментарии 3
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Назва статті протилежна змісту того, про що розказує Зінченко.
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Кожного дня виділяв по 30-40 хвилин для навчання Зінченка? А навіщо тоді тренерський штаб?
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