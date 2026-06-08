«Я тебя уничтожу». Зинченко – о жестком разговоре в раздевалке Ман Сити

Бывший защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вспомнил о своих отношениях с экс-игроком «горожан», а ныне главным тренером мюнхенской «Баварии» Венсаном Компани.

Украинец рассказал, как после тренировки в «Ман Сити», где он не выложился на полную, тогдашний лидер команды провел с ним жесткий разговор.

«Половина команды сидит, кто-то там в телефонах. Он так подходит, берет меня за футболку и просто поднимает в воздух. Поднимает меня и говорит: «Я в последний раз видел этот эпизод, чтобы ты так еще раз уступил в единоборстве кому-то на тренировке или в игре. Я просто тебя уничтожу. Ты должен понимать, что каждый день ты здесь работаешь, трудишься ради своей семьи, ради своего контракта, ради людей, которые тебя поддерживают. Из этого все складывается и переносится на игру», – сказал Зинченко.

По словам Александра, звездный бельгиец проводил с ним много времени на тренировках. Несмотря на то, что у него была семья, трое детей, он учился в университете, он все равно выделял по 30-40 минут на персональные занятия с украинцем. Зинченко считает, что ему очень повезло иметь такой опыт.