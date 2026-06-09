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  4. ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
Англия
09 июня 2026, 08:13 |
9807
15

ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»

Александр вспомнил о критике за поддержку Израиля в 2023 году

09 июня 2026, 08:13 |
9807
15 Comments
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Футболист сборной Украины Александр Зинченко вспомнил массовый хейт после того, как он поддержал Израиль в войне против Палестины в 2023 году.

«Я тогда вляпался по уши. Увидев все эти ужасные видео, я сделал репост с надписью «I stand with Israel». На тот момент я вообще не углублялся в историю этого конфликта. Мне просто было жалко людей и детей, которые страдают от насилия.

Моя ошибка заключалась в том, что нужно было написать что-то вроде Stop War. А из-за того сториса многие люди решили, что я поддерживаю одну из сторон конфликта.

После этого начались массовый хейт, угрозы.

Через 20 минут я понял, что сделал что-то не то. Мне вообще не нужно было лезть в эту тему, поэтому я удалил сторис.

Под постом «Арсенала» перед матчем с «Манчестер Сити» вся лента была забита комментариями типа: «Зинченко, уходи с клуба». Многие из них набирали по 20 тысяч лайков. Я тогда вообще не понимал, что происходит.

После этой истории меня стали реже показывать в клубных соцсетях. Это действительно было заметно.

Я не могу сказать, что из-за этого моя карьера в «Арсенале» пошла на спад. Больше всего жалею, что тогда сразу не объяснил свою позицию. Это была моя ошибка. Я за мир во всем мире и против любых убийств», – сказал футболист.

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болельщики Израиль Палестина Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу скандал Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко реакция болельщиков
Дмитрий Олийченко Источник: Бомбардир
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Комментарии 15
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після цього просто треба було запостити "фрі пластіліна" і бородатого чувака в шльопанцях і з автоматом
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Операція Хезболи по-захопленню ізраїльських заручників на 100% була спланована та профінансована путлером для того, щоби відволікти увагу світу від його війни проти України.
І це йому на якийсь час вдалося. 
Я не підтримую дії Ізраїлю тому, що якби не було, в вони таки ведуть загарбницьку війну в Газі, але всеодно я ніколи не буду на боці палестинців.
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+2
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Розумний вчиться на чужих помилках. Зінченко - на своїх
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0
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Гра головою у м'яч не минає без сліду, це видно на багатьох футболістах. У 25-30 років нічого  не знати,  на..... тоді щось писати?
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-2
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там, це не Зіна корявий футболіст , це просто невдалий пост про Ізраїль, який ніхто навіть не пам'ятає ... 
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-3
от жидяра
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-3
Головою треба ДУМАТИ а не ЖОПОЮ !!! 
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-4
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