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10 июня 2026, 22:42 |
1626
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Звезда сборной Украины рассказал, почему уехал жить в москву

Зинченко рассказал о тяжелом периоде после ухода из «Шахтера»

10 июня 2026, 22:42 |
1626
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Звезда сборной Украины рассказал, почему уехал жить в москву
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о сложном этапе своей карьеры после ухода из донецкого «Шахтера» в 2014 году.

«Я был еще несовершеннолетним и до конца не понимал, что происходит. Приехал в Москву и жил в гараже. Реально в гараже. Там были кровать, душ и туалет. Этот гараж стоял в лесу, где я каждый день бегал, чтобы не терять физическую форму.

Многие терпят трудности, когда у них есть контракт или конкретное предложение. У меня же не было ничего. Я просто верил, что это правильный путь и что нужно продолжать работать.

Я постоянно просил записи своих матчей, собрал из них получасовое видео и отправлял его повсюду. Это было мое футбольное резюме. Ответы были разные, но в основном мне говорили: «У нас таких хватает. Многие даже не хотели смотреть», – признался Зинченко.

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Комментарии 1
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Дивись щоб потужний нелох тебе в тцк не здав. Бо він явно побачить в тобі конкурента, а то він напевно думає, що тільки він може пздіти різну вигадану хню і не ржать як кінь з такої маячні.
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