Звезда сборной Украины рассказал, почему уехал жить в москву

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о сложном этапе своей карьеры после ухода из донецкого «Шахтера» в 2014 году.

«Я был еще несовершеннолетним и до конца не понимал, что происходит. Приехал в Москву и жил в гараже. Реально в гараже. Там были кровать, душ и туалет. Этот гараж стоял в лесу, где я каждый день бегал, чтобы не терять физическую форму.

Многие терпят трудности, когда у них есть контракт или конкретное предложение. У меня же не было ничего. Я просто верил, что это правильный путь и что нужно продолжать работать.

Я постоянно просил записи своих матчей, собрал из них получасовое видео и отправлял его повсюду. Это было мое футбольное резюме. Ответы были разные, но в основном мне говорили: «У нас таких хватает. Многие даже не хотели смотреть», – признался Зинченко.