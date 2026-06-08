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Испания
08 июня 2026, 17:33 | Обновлено 08 июня 2026, 18:05
138
0

Моуриньо может пригласить в свой тренерский штаб Пепе

Экс-защитник испанского гранда может вернуться в структуру «Реала»

08 июня 2026, 17:33 | Обновлено 08 июня 2026, 18:05
138
0
Моуриньо может пригласить в свой тренерский штаб Пепе
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе
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Экс-защитник сборной Португалии Пепе может войти в тренерский штаб Жозе Моуриньо в мадридском «Реале». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, завершивший летом 2024 года карьеру футболист может стать частью тренерского штаба «особенно». Пепе работал с Моуриньо в период с 2010 по 2013 год, когда Жозе уже возглавлял «королевский клуб».

Одним из главных аргументов в пользу возвращения Пепе в систему испанского гранда являются его лидерские качества и авторитет в раздевалке команды.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит продажи на 150 миллионов евро.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Пепе Жозе Моуриньо
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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