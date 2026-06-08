Моуриньо может пригласить в свой тренерский штаб Пепе
Экс-защитник испанского гранда может вернуться в структуру «Реала»
Экс-защитник сборной Португалии Пепе может войти в тренерский штаб Жозе Моуриньо в мадридском «Реале». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, завершивший летом 2024 года карьеру футболист может стать частью тренерского штаба «особенно». Пепе работал с Моуриньо в период с 2010 по 2013 год, когда Жозе уже возглавлял «королевский клуб».
Одним из главных аргументов в пользу возвращения Пепе в систему испанского гранда являются его лидерские качества и авторитет в раздевалке команды.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит продажи на 150 миллионов евро.
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