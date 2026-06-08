Реал готовит продажи на 150 миллионов евро
В Мадриде могут попрощаться с Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингой
Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя известными футболистами этим летом. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, «сливочные» рассматривают возможность продажи полузащитников Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинги – за них хотят выручить 100 и 50 миллионов соответственно.
В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 результативными ударами и 13 голевыми передачами. Статистика Эдуардо Камавинги выглядит следующим образом – 43 матча, 2 гола, 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сенсационный трансфер форварда.
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