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Испания
08 июня 2026, 16:40 |
395
0

Реал готовит продажи на 150 миллионов евро

В Мадриде могут попрощаться с Федерико Вальверде и Эдуардо Камавингой

08 июня 2026, 16:40 |
395
0
Реал готовит продажи на 150 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга
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Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя известными футболистами этим летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «сливочные» рассматривают возможность продажи полузащитников Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинги – за них хотят выручить 100 и 50 миллионов соответственно.

В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 результативными ударами и 13 голевыми передачами. Статистика Эдуардо Камавинги выглядит следующим образом – 43 матча, 2 гола, 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сенсационный трансфер форварда.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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