Реал готовит продажи на 150 миллионов евро

Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя известными футболистами этим летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «сливочные» рассматривают возможность продажи полузащитников Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинги – за них хотят выручить 100 и 50 миллионов соответственно.

В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 49 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 9 результативными ударами и 13 голевыми передачами. Статистика Эдуардо Камавинги выглядит следующим образом – 43 матча, 2 гола, 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сенсационный трансфер форварда.