ВИДЕО. Уимблдон 2026: где красота встречается с битвой

Организаторы Уимблдона опубликовали официальный промо-ролик к турниру 2026 года под названием: «Где красота встречается с битвой».

Созданный в партнерстве с ведущим креативным агентством VCCP, трейлер – «Где красота встречается с битвой» – является второй частью глобальной брендовой платформы «Есть только один Уимблдон», запущенной в прошлом году.

Интегрированная кампания подчеркивает уникальную привлекательность Уимблдона: несравненный опыт, где вневременное наследие и красота сталкиваются со спортивным мастерством игроков.

В основе кампании лежит кинематографический 60-секундный фильм, который передает суть события глазами бабочки Holly Blue (Голубянки прелестной), с мирной элегантностью «тенниса в английском саду», которая нарушается динамичными ударами на корте, когда игроки выкладываются на полную, чтобы одержать победу.

Бабочки часто посещают корты Уимблдона, и вдохновением для этой кампании послужила история бывшего теннисиста Анри Леконта. Играя на Уимблдоне в 1986 году, он сказал:

«Я играл очень хорошо, и тут произошло нечто чудесное. Я готовилась к подаче, и тут у моих ног села эта прекрасная бабочка. Обычно большинство людей наступили бы на нее, чтобы продолжить игру, но я подняла ее, и она осталась на моей ракетке. Я отнес ее к зрителям, и она улетела на трибуны. Люди пришли в восторг!».

Аннабель Крофт, озвучившая трейлер кампании 2026 года, сказала:

«Уимблдон действительно уникален. Нет ничего подобного контрасту между напряженным моментом этого вида спорта и необыкновенной красотой – это действительно теннис в английском саду».

Альфи Хьюитт, вторая ракетка мира и 33-кратный чемпион турниров Grand Slam (теннис на колясках), прокомментировал участие в трейлере:

«Уимблдон – это особенное место. На его территории царит непреодолимое желание побеждать. Замечательно быть частью кампании в преддверии чемпионата этого года, особенно в этот знаменательный год, когда теннис на колясках отмечает свою 50-ю годовщину».

Усама Аль-Кассаб, директор по маркетингу и коммерции Всеанглийского теннисного клуба, сказал:

«Создание второй части фильма «Уимблдон –единственный в своем роде» дало нам возможность отметить то, что делает Уимблдон поистине уникальным. Он почитается во всем мире не только за высочайший уровень мастерства, превосходство и традиции, но и за захватывающие эмоции и накал страстей, которые могут продемонстрировать только лучшие игроки мира в полной мере. Наш фильм 2026 года прекрасно рассказывает эту историю нашим поклонникам по всему миру. Наследие теннисных гладиаторов, сражающихся за победу на великолепной арене Центрального корта во всей ее красоте».

В разгар захватывающего спортивного лета трейлер подтверждает статус Уимблдона как лучшей теннисной арены и одного из самых знаковых событий, которые могут увидеть как зрители, так и игроки.

Чемпионат 2026 года пройдет с понедельника 29 июня по воскресенье 12 июля.

ВИДЕО. Уимблдон 2026: Где красота встречается с битвой