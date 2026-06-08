Дарья Снигур – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе
8 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
В 1/16 финала украинка сыграет против бывшей второй ракетки мира Паулы Бадосы (Испания, WTA 141). Поединок начнется ориентировочно в 15:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется с Панной Удварди (Венгрия, WTA 65).
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