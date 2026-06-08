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WTA
08 июня 2026, 15:35 | Обновлено 08 июня 2026, 17:03
1657
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Дарья Снигур – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Хертогенбосе

08 июня 2026, 15:35 | Обновлено 08 июня 2026, 17:03
1657
9 Comments
Дарья Снигур – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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8 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 84) начнет выступления на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В 1/16 финала украинка сыграет против бывшей второй ракетки мира Паулы Бадосы (Испания, WTA 141). Поединок начнется ориентировочно в 15:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется с Панной Удварди (Венгрия, WTA 65).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Добре,що встигла до гри Подрез..
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+1
Тай, як по нотам.
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+1
Єє молодець!
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+1
Даринко, не знаю навіщо тобі був цей тай, але з Бідосею впоралась! З перемогою! Трав'яна частина сезону починається для України добре!
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0
Ось, яка вона підступна, ця трава. Молодець, Дарино! Зараз побачимо Подрез у справі
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0
Браво, Дарія! Дотиснула калічку.
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0
Багато ударів в сітку. Раніше Дарина грала більш точніше і надійніше.
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0
Є 1 сет!
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0
Топ грає з андердогом, тільки хто з них хто?
Ответить
-2
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