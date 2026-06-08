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Молодежные турниры
08 июня 2026, 14:39 | Обновлено 08 июня 2026, 15:02
61
0

ФОТО. Как украинская молодежка U-21 готовилась к матчу с японцами

Товарищеская игра пройдет 8 июня в 16:00 в Словении

08 июня 2026, 14:39 | Обновлено 08 июня 2026, 15:02
61
0
ФОТО. Как украинская молодежка U-21 готовилась к матчу с японцами
УАФ
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Молодежная сборная Украины U-21 завершила подготовку ко второму спаррингу на сборах.

9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 сыграют товарищеский матч в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтая команда базировалась в словенском городе Рогашка Слатина, а игра пройдет в спортцентре поселка Горишница.

Вечером перед игрой украинская сборная провела полноценную тренировку, а утром в день игры – традиционную прогулку и легкую разминку.

5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3)

Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

ФОТО. Как украинская молодежка U-21 готовилась к матчу с японцями

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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