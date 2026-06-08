ФОТО. Как украинская молодежка U-21 готовилась к матчу с японцами
Товарищеская игра пройдет 8 июня в 16:00 в Словении
Молодежная сборная Украины U-21 завершила подготовку ко второму спаррингу на сборах.
9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 сыграют товарищеский матч в Словении.
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Сине-желтая команда базировалась в словенском городе Рогашка Слатина, а игра пройдет в спортцентре поселка Горишница.
Вечером перед игрой украинская сборная провела полноценную тренировку, а утром в день игры – традиционную прогулку и легкую разминку.
5 июня игра против сверстников из США завершилась поражением украинцев (1:3)
Главный тренер Унаи Мельгоса готовит команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.
ФОТО. Как украинская молодежка U-21 готовилась к матчу с японцями
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