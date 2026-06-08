Юрий ВИРТ: «Это меня в сборной Украины удивило больше, чем игра опорников»

Экс-вратарь сборной Украины, тренер Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua дал оценку команде Андреа Мальдеры по товарищескому матчу с датчанами.

– Какие впечатления от матча со сборной Дании?

– Если брать по игре, наверное, не все удавалось у сборной Украины в те 60 с чем-то минут. Преимущество было на стороне соперника. Надо отметить, что команда Дании – хорошая мощная сборная с качественными исполнителями, играющими в топ-лигах Европы. Конечно, счет 2:1, но я думаю, что сборная Дании гораздо больше создала в первом тайме, два забила и еще имела реальные моменты, была близка и к третьему забитому голу. Слава богу, что сборная Украины в конце забила ответный мяч. Следует отметить идеальную комбинацию, которую создали Малиновский, Миколенко, и завершил уже Цыганков.

В целом были проблемы в защите, много ошибок, не хватало подстраховки, были разрывы. На счет атак могу только выделить только гол. Неплохая атака была в начале, когда с паса Судакова Яремчук убегал один на один под острым углом. В целом, это все.

Хороший матч для анализа, потому что игра в обороне не была надежной. Да, мы видим, что были эксперименты с позицией правого защитника, там играл Забарный. Я думаю, что после двух матчей Андреа Мальдера сделает выводы, и дальше мы увидим профильных правых защитников, а не так, как было в тех двух матчах, когда играли наши центральные защитники справа. В целом самое главное то, что нужно пожелать здоровья Кристиану Эриксену и скорейшего выздоровления.

– Кроме центрального звена у многих есть претензии к игре опорников Егора Назарины и Олега Очеретько…

– Я соглашаюсь, но не только там. Можно так говорить о многих футболистах, но и к ним тоже есть вопросы. Непонятно, почему за исключением двух позиций вышли те же футболисты, почему не было большей ротации? Есть много мнений, что мы готовимся к Лиге наций, и там уже нужно наигрывать состав, но я хочу сказать, что мы проведем четыре игры за 12 дней, и там ротация будет очень нужна. Я думаю, что и во вчерашнем матче мы могли бы увидеть в деле Дмитрия Ризныка, Тараса Михавко, мы могли бы увидеть Владимира Бражко, и в нападении Матвея Пономаренко, плюс Артема Довбика. Это меня больше удивило – отсутствие большей ротации, чем игра Очеретько с Назариной. Это был не их лучший матч, 100%, и в плане отбора и выхода в атаку. Здесь можно сказать, что к работе команды в обороне есть много вопросов.

– Видите ли изменения в игре по сравнению с командой Сергея Реброва?

– Чтобы такого кардинального, трудно сказать, чтобы что-то изменилось. Читая интервью футболистов, которые говорят, что мы за 30 лет только впервые услышали о тех или иных нюансах на теоретических занятиях, которых ранее они не видели и не слышали, – это все надо, но это нужно переносить на поле.

В плане эмоций, да, я соглашаюсь, в первом матче против Польши по характеру все было хорошо. Мы видели, какая была атмосфера во Львове, когда они тренировались. Это вот классно, мне нравится, респект Мальдере, потому что видно, что наладил, и его футболисты очень хорошо относятся ко всему в плане настроя на матч. Хотя мне больше понравилась игра с Польшей в плане настроя и злости. С Данией уже не было того, чтобы выгрызать все под корень. Возможно, игроки уже где-то немного успокоились, и не было такой максимальной самоотдачи, чтобы все горело. Потому и такой неутешительный счет в первом тайме.

– Мог ли Анатолий Трубин сыграть лучше в моментах с пропущенными мячами?

– Действительно, есть вопросы. Но таких больших претензий не можем предъявить, потому что он тоже выручал. То, что пропустил, могут быть претензии, потому что даже не среагировал. Просто проводил мяч глазами, хотя видел момент удара. Все же нужно было постараться играть по мячу и отбить. Но ничего страшного.

В моменте со вторым голом отыграл правильно, парировал удар в дальний угол, отбил в сторону, но уже не было подстраховки, Илья Забарный несколько засмотрелся, можно сказать, никаких претензий нет. В целом, игра ногами Трубина – окей. Но если бы выручил в моменте с первым голом, мог бы точно подписывать контракт с «Тоттенхэмом». Это шутка.