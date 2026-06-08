Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Это меня в сборной Украины удивило больше, чем игра опорников»
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 15:59 | Обновлено 08 июня 2026, 16:49
2117
0

Юрий ВИРТ: «Это меня в сборной Украины удивило больше, чем игра опорников»

Юрий Вирт обратил внимание на определенные моменты в игре сборной Украины

08 июня 2026, 15:59 | Обновлено 08 июня 2026, 16:49
2117
0
Юрий ВИРТ: «Это меня в сборной Украины удивило больше, чем игра опорников»
ФК Верес. Юрий Вирт
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Экс-вратарь сборной Украины, тренер Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua дал оценку команде Андреа Мальдеры по товарищескому матчу с датчанами.

– Какие впечатления от матча со сборной Дании?

– Если брать по игре, наверное, не все удавалось у сборной Украины в те 60 с чем-то минут. Преимущество было на стороне соперника. Надо отметить, что команда Дании – хорошая мощная сборная с качественными исполнителями, играющими в топ-лигах Европы. Конечно, счет 2:1, но я думаю, что сборная Дании гораздо больше создала в первом тайме, два забила и еще имела реальные моменты, была близка и к третьему забитому голу. Слава богу, что сборная Украины в конце забила ответный мяч. Следует отметить идеальную комбинацию, которую создали Малиновский, Миколенко, и завершил уже Цыганков.

В целом были проблемы в защите, много ошибок, не хватало подстраховки, были разрывы. На счет атак могу только выделить только гол. Неплохая атака была в начале, когда с паса Судакова Яремчук убегал один на один под острым углом. В целом, это все.

Хороший матч для анализа, потому что игра в обороне не была надежной. Да, мы видим, что были эксперименты с позицией правого защитника, там играл Забарный. Я думаю, что после двух матчей Андреа Мальдера сделает выводы, и дальше мы увидим профильных правых защитников, а не так, как было в тех двух матчах, когда играли наши центральные защитники справа. В целом самое главное то, что нужно пожелать здоровья Кристиану Эриксену и скорейшего выздоровления.

– Кроме центрального звена у многих есть претензии к игре опорников Егора Назарины и Олега Очеретько…

– Я соглашаюсь, но не только там. Можно так говорить о многих футболистах, но и к ним тоже есть вопросы. Непонятно, почему за исключением двух позиций вышли те же футболисты, почему не было большей ротации? Есть много мнений, что мы готовимся к Лиге наций, и там уже нужно наигрывать состав, но я хочу сказать, что мы проведем четыре игры за 12 дней, и там ротация будет очень нужна. Я думаю, что и во вчерашнем матче мы могли бы увидеть в деле Дмитрия Ризныка, Тараса Михавко, мы могли бы увидеть Владимира Бражко, и в нападении Матвея Пономаренко, плюс Артема Довбика. Это меня больше удивило – отсутствие большей ротации, чем игра Очеретько с Назариной. Это был не их лучший матч, 100%, и в плане отбора и выхода в атаку. Здесь можно сказать, что к работе команды в обороне есть много вопросов.

– Видите ли изменения в игре по сравнению с командой Сергея Реброва?

– Чтобы такого кардинального, трудно сказать, чтобы что-то изменилось. Читая интервью футболистов, которые говорят, что мы за 30 лет только впервые услышали о тех или иных нюансах на теоретических занятиях, которых ранее они не видели и не слышали, – это все надо, но это нужно переносить на поле.

В плане эмоций, да, я соглашаюсь, в первом матче против Польши по характеру все было хорошо. Мы видели, какая была атмосфера во Львове, когда они тренировались. Это вот классно, мне нравится, респект Мальдере, потому что видно, что наладил, и его футболисты очень хорошо относятся ко всему в плане настроя на матч. Хотя мне больше понравилась игра с Польшей в плане настроя и злости. С Данией уже не было того, чтобы выгрызать все под корень. Возможно, игроки уже где-то немного успокоились, и не было такой максимальной самоотдачи, чтобы все горело. Потому и такой неутешительный счет в первом тайме.

– Мог ли Анатолий Трубин сыграть лучше в моментах с пропущенными мячами?

– Действительно, есть вопросы. Но таких больших претензий не можем предъявить, потому что он тоже выручал. То, что пропустил, могут быть претензии, потому что даже не среагировал. Просто проводил мяч глазами, хотя видел момент удара. Все же нужно было постараться играть по мячу и отбить. Но ничего страшного.

В моменте со вторым голом отыграл правильно, парировал удар в дальний угол, отбил в сторону, но уже не было подстраховки, Илья Забарный несколько засмотрелся, можно сказать, никаких претензий нет. В целом, игра ногами Трубина – окей. Но если бы выручил в моменте с первым голом, мог бы точно подписывать контракт с «Тоттенхэмом». Это шутка.

По теме:
Источник: У Довбика появились интересные варианты продолжения карьеры
Украина U-21 – Япония U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике. Есть контакты
эксклюзив Мнение эксперта товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина Юрий Вирт Андреа Мальдера Роман Яремчук Георгий Судаков Руслан Малиновский Виталий Миколенко Виктор Цыганков Илья Забарный Кристиан Эриксен Егор Назарина Олег Очеретько Сергей Ребров Матвей Пономаренко Артем Довбик Тарас Михавко Владимир Бражко Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
Футбол | 07 июня 2026, 21:02 6
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван

Эриксену оказывают помощь

Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Футбол | 07 июня 2026, 21:07 7
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной

Футболист пришел в себя

Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната
Футбол | 08.06.2026, 15:51
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 08.06.2026, 04:12
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Футбол | 08.06.2026, 10:23
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Известный эксперт оценил игру сборной Украины в матче с Данией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
Один из лучших боксеров планеты дал оценку бою Усик – Верховен
08.06.2026, 05:44
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 11
Футбол
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 8
Бокс
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 21
Футбол
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 11
Футбол
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 30
Теннис
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем