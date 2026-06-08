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  4. Металлист 1925 решил совершить громкий трансфер вратаря сборной Украины
Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 11:16 |
2203
0

Металлист 1925 решил совершить громкий трансфер вратаря сборной Украины

Ермаков может вернуться в УПЛ

08 июня 2026, 11:16 |
2203
0
Металлист 1925 решил совершить громкий трансфер вратаря сборной Украины
УАФ. Георгий Ермаков
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Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу на трансферном рынке в преддверии нового сезона.

По информации проекта ТаТоТаке, клуб планирует предпринять очередную попытку подписать вратаря Георгия Ермакова, который сейчас находится в расположении сборной Украины.

Сообщается, что руководство харьковчан ожидает ответа 24-летнего голкипера относительно его готовности вернуться в украинский чемпионат. Окончательное решение футболист должен сообщить после завершения сбора национальной команды.

Если ответ Ермакова будет положительным, «Металлист 1925» перейдет к следующему этапу переговоров и начнет прямые контакты с израильским «Маккаби» Хайфа, которому принадлежат права на футболиста.

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Георгий Ермаков Маккаби Хайфа Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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