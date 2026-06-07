Не только Кравец: экс-защитник Металлиста 1925 может оказаться в Эпицентре

Как стало известно Sport.ua, «Эпицентр» изучает возможность приглашения правого защитника Евгения Пасича. 32-летний футболист находится в статусе свободного агента после завершения сотрудничества с харьковским клубом.

Пасич имеет солидный опыт выступлений в УПЛ. В его активе суммарно 156 матчей, 7 голов и 9 ассистов в составе «Вереса», «Олимпика», «Днепра-1», «Металлиста 1925», «Ворсклы» и «Оболони». Также в разное время он выступал за молодежную команду «Днепра» и «Нефтяник-Укрнефть».

Одним из самых успешных этапов карьеры Пасича стал период в «Днепре-1». Вместе с днепровским клубом он завоевал серебро чемпионата Украины сезона 2022/23, а впоследствии дебютировал в еврокубках.

После возвращения в конце прошлого года из аренды в «Оболони» Евгений Пасич за «Металлист 1925» не играл.

Ранее появилась информация об интересе «Эпицентра» еще к одному бывшему игроку харьковского клуба – левому защитнику Василию Кравцу. Недавно он также покинул «Металлист 1925», а последний раз выходил на поле в официальном матче еще в августе 2024 года.

Добавим, что брат-близнец Евгения Пасича – Геннадий Пасич – по итогам сезона 2025/26 стал вице-чемпионом Украины в составе ЛНЗ.

«Эпицентр» в своем дебютном сезоне в УПЛ занял 10 место, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось, что «Полесье» близится к подписанию украинского защитника из «Эпицентра».