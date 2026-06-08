Стало известно, состоится ли трансфер Владислава Ваната в Бетис

Форвард сборной Украины Владислав Ванат не перейдет в испанский «Бетис», несмотря на слухи о трансфере, которые появились в прессе. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковсий.

Испанская «Жирона», в составе которой играет 24-летний нападающий, не сумела сохранить место в элитном дивизионе и вылетела в Сегунду по итогам сезона 2025/26.

После провала каталонского клуба появилась информация, что в услугах Ваната заинтересован «Бетис», который связался с украинцем, чтобы обсудить детали перехода.

Однако все слухи оказались недостоверными – испанский клуб не рассматривал трансфер форварда, а сам игрок еще не определился со своим будущим.

Ванат перебрался в чемпионат Испании во время летнего трансферного окна из киевского «Динамо». В составе «Жироны» форвард провел 29 матчей, в которых забил десять мячей и отдал два ассиста.